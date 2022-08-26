【精神病】精神科醫學院指TVB劇集播患者亂刀斬人　斥帶貶意及扭曲精神病本質

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TVB熱播中的劇集《白色強人II 》，其中一集播出有精神病患者無故在行人隧道內亂刀斬人情節。香港精神科醫學院今日（26日）表示有關片段不單止帶有貶意，更加扭曲了精神病的本質，加深排斥及歧視，對患者的冶療及康復造成嚴重的障礙。

香港精神科醫學院發文指出，精神病患者斬人這些誤解以及負面想法不單止帶有貶意，更加扭曲了精神病的本質，加深排斥及歧視，對患者的冶療及康復造成嚴重的障礙。事實上，有暴力傾向的精神病患者只屬少數，對陌生人的嚴重施襲事件更加極為罕見。雖然他們的病情一般都比較嚴重，但他們在病發前的徵兆，大部份都可於早期被家人或醫治團隊察覺。

院方表示，根據2010至2013年度的的香港精神健康調查估計，嚴重的精神病個案，只佔整體精神病人約2.5%左右。更重要的是精神科治療能有效改善病情以及減低患者對自身及他人造成傷害的風險。雖然跟其他長期病患一樣，病情有時會反覆，但透過合適的治療，復發機會可大為減低，在病情比較嚴重的時候，患者一般會被安排入院治療。有特別需要的病人，會經駐院醫生的專業評估，待病情穩定後，才會被鼓勵續步重投社會。

另外，院方亦指出大多康復者能重返社會都是病情穩定的，但如果不被社會接納，甚至被社會大眾標籤歧視，反而會令他們病情惡化，增加他們的風險。而且大部分精神患者不但沒有暴力問題，不少更因較內向和被動而錯失很多機會。

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責任編輯：余思嵐