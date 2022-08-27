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【圓滿人生】退休無望卻感到圓滿一生 莫樹錦：工作帶來無限滿足感

休閒消費 09:00 2022/08/27

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莫樹錦指，慶幸工作帶來無限滿足感。

不長不短的假期終於圓滿結束，完成酒店檢疫後便重投工作，日子將會繼續忙碌，未知何時何日才能再遇上悠閒日子。

度假期間，仍很早起床做運動，包括行山、踏單車和打哥爾夫球，早晨清涼空氣最為適合，烈日升空後的薩丁尼亞島（Sardinia），只適宜躲在室內吃頓漫長午餐、看看書，甚至來個午睡，四五點才開始水上活動，游泳、浮潛、獨木舟，八時太陽下山了，就考慮來個晚餐，一頓美食、兩杯紅酒後，便安然入睡，等待另一美麗日子來臨。

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如此過了三四天，心想：「若退休日子如斯，實在不錯。」

如此再過三四天，心想：「若退休日子如斯，還是遲些才退休吧！」

如此又再過三四天，心想：「退休日子不能如此度過。」

度假日子並非現實，只是逃離現實生活的短暫休閒時光；若度假生活變成現實生活，那便不是度假了。度假期間，甚麼事情都不用理會，盡情去玩去休息是好事，但當日常每天生活都是不用管甚麼事情，生命便可能變得枯燥無味，度假生活便再沒有度假味道。

慶幸工作帶來無限滿足感，病人的感謝微笑、年輕醫生的日漸成長、科研創新的國際影響……一點一滴的滿足感覺加起來，便是圓滿一生，絕非地中海陽光海灘所能取代。

可憐這醫生依然退休無望。

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撰文 : 莫樹錦 腫瘤科醫生

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