【開學日】 從傳統學校轉讀國際學校　9歲港童：少功課超Happy

9歲港童Max自小跳跳紥紥，喜歡探索大自然，Max媽媽Hattie決定在Max升讀K3時，毅然從傳統學校轉讀國際學校，這個決定令Max改變了學習及生活態度，對返學充滿期待。

▲ Max輕鬆揹書包，唔使打開都知道好輕。

國際學校書包好輕

國際學校著重自理能力，並且愛鼓勵學生，Max轉校後很快學會自動自覺執書包、換校服及做功課，不會依賴父母，Max坦言：「書包沒有甚麼的，很快執完！返學好開心！」

▲ 每日帶返學校嘅小食都係Max自己執，佢最鍾意帶餅乾同牛奶。

國際學校比本地傳統學校早開學，今次主角Max，就讀的Nord Anglia (香港諾德安達國際學校)在 8月16日開學，就讀year 4。

在開學前一天，Max已經執好了開學所需的書本、文具同小食，他打開書包向TOPick逐一介紹，

書包放了一本功課、一本記事簿、一個筆盒、一個小食盒，仲有一頂帽。

Max表示，轉校後認識到更多的同學和朋友，返到學校與同學打成一遍，看到兒子開心上學，媽媽Hattie也覺得當初的決定是正確，

因為我覺得最重要是家長與學校的教育理念一致，我們要鼓勵教育為主 ，希望他有一個輕鬆而且多些東西的環境去學習。

▲ 在職媽媽嘅Hattie，每逢放假都會帶Max同細仔Marc出外玩樂。

學費每月近1萬8千

轉讀國際學校，皮費重，每月學費大約$17,512，對家長有一定的壓力，Max媽媽也不例外，

壓力有兩方面，第一方面是學費多了很多，其次就是家長要更加主動去了解子女的學習情況，學校同家長溝通全部都是用email去跟進，每日都要check email。

Hattie續指，學校每個學期尾都會有評估，每個科目都會有範圍供學生溫習，之後家長會拿到一份較詳細的報告，老師的評語也是比較正面去鼓勵學生。

▲ 每日Max都會同Hattie分享校園趣事。

其實國際學校比傳統學校少書本少功課，就連作文也相對較短，Max表示學校不多功課，一篇中文作文只需五十多個字，而傳統學校小三已經要作150至200個字，確實相對輕鬆。不過Hattie坦言，也會因應學校教書的程度額外買教科書給Max溫習，平時也為兒子報讀籃球、畫畫同彈琴的興趣斑。

▲ Max愛吃麵包，一星期有幾日嘅早餐都係食多士。

開學當日，Max清晨6點10分便起床，45分鐘內完成刷牙、洗面、食早餐、換校服、量體溫及做檢測，完成後便精神奕奕搭校車返學。

返學前時間表如下

06:10am 起床 06:11am 梳洗 06:21am 食早餐 06:34am 換校服 06:38am 量體溫+做快測 06:55am 出門等校巴

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記者︰林碧洋