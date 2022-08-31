【藝術治療】癌症康復者屢繪無五官自畫像　藝術治療師解構背後催淚糾結

▲ 一名癌症女康復者在接受藝術治療時，總繪畫無五官的自畫像，藝術治療師彭秀芝（右）解構其背後催淚糾結後，透過治療讓病人重拾自信。圖左為iStock設計圖片，並非病人畫作。

一張畫紙、一盒顏色筆、一堆色彩斑爛的紗綫，簡單的工具卻可引發潛藏的無限想像和創意，當中更可作為藝術治療的媒介，讓身心靈重新得力，達致治療效果。

英國註冊藝術治療師彭秀芝讀中學時已接觸心理學，認識到藝術治療。她自小熱愛色彩、不同質感，又感情細膩，藝術正好可作為她表達的媒界及橋樑。由於她入讀大學時，香港仍未有藝術治療相關課程，她選修了英文及心理學，畢業後當了小學老師6年，心內呼喚都是想讀藝術治療，於是她2005年遠赴英國倫敦大學金匠學院修讀藝術心理治療碩士。

碩士課程連實習共讀兩年，邊讀邊實習，期間她有機會接觸不同案例。「每個星期我們都要創作，亦要見自己的藝術治療師。其實讀藝術治療並不容易，十分嚴格，過程中有部分人會發覺自己不適合做治療師，又或者太過藝術家的同學寫不到論文，最後全班僅得三分一人能畢業。」

創作形式多元

課程第一年她到英國國民保健服務（NHS）成人精神健康門診中心實習，第二年則是NHS的家庭精神門診中心。她第一個研習的個案是護士，因患病而需依靠輪椅活動，難以接受由照顧人的角色成為了被照顧者。「她參與藝術治療時，用了3種顏色，顏色之間距離很遠，想回復過往平靜安穩的狀態，心存希望。」

▲ 一張畫紙、一盒顏色筆，簡單的工具卻可引發潛藏的無限想像和創意，當中更可作為藝術治療的媒介。（iStock）

學成歸來，她如願從事藝術治療，入行15年，見盡成年人、小朋友、老人家、垂死病人、智障、癌症患者及康復者等等，當他們投入創作時，過程中已是一種治療。

彭秀芝說，藝術治療也為人的內心找到力量，再投入生命，當中涉及大量治療身心靈的元素，應用到工具包括粉彩、水彩、黏土甚至是空間創作——大至在一個地方小至在手板上進行藝術創作，總之是有形無形的視覺藝術創作，形式多元。

「有時也會利用音樂、玩具、五感加入藝術治療中，藝術本身就是有無垠的創作空間可發揮，不同藝術治療有不同的形式。」

治療師是同行者

治療師的角色，她說第一、需先了解治療的對象最困擾、最關注的問題是甚麼，如是小朋友，則是家長最關注的現況是甚麼；第二、治療師有幾多時間去處理這案件，再釐定目標，舉例如僅見面一次與可3個月會面，深入的程度自然很不同。如一些對象內心充滿憤怒，發怒時會亂擲東西，會教導對方從一個有建設性、健康且又創意的表達情緒方法，藝術治療師會陪伴他一起探討。

▲ 英國註冊藝術治療師彭秀芝指從事藝術治療可與人更多聯繫、互動，是她很熱愛的工作。（周美好攝）

在藝術治療裏，情緒是力量、流動和跳躍的，彭秀芝指，因此情緒本身無分正面或負面，重點在於是正面表達抑或負面表達。「治療過程中，常涉及情緒的表達、讓人明白情緒是甚麼一回事，我們不一定是操控情緒，如何與情緒共處，從中更了解自己，或這種情緒對別人影響少些，從中訂立目標，使用不同物料（如布、顏料）、方法（如繪畫、書寫）、形式（如個人、小組、親子），達到治療的目的。」

每被人問到藝術治療的成效，她說有時候效果是難以量化的，像上了兩個小時課堂的對象，完結時已見對方情緒放鬆不少。每一次的藝術治療和創作，是助當事人尋回一些內在力量，以及一些外在力量強化及提升信念，當再次面對同樣的生活狀態時，多一點力量去支持。

為心靈重新找回節奏

「每個人對藝術創作的取向及喜好，都不盡相同，在不同的階段和時期，遇到的事情、情感、需要，在表達上都可以大不同。如我很喜歡以布來創作，覺得布的質感和溫度，能給予人回憶和力量，和繪畫等藝術很不同，步驟像是不同重複、沉悶的動作，其實是在不斷在醫治你的心靈，為心靈重新找回節奏。」因此，藝術治療適合任何人，不一定是病患者，因每人有不同角色，各有內在特性，過程中不斷發掘內在力量，讓人成長及改變，是一門正向心理學。

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哪甚麼情況下去尋求藝術治療師的幫助？「如感覺音樂可助放鬆、戲劇治療助你找出內在幽默一面、表達藝術治療助你投入不同角色扮演中尋回自我……所有藝術的治療，不同的人都適合。」

冰冷自畫像到金粉太陽

從事的十多年裏，彭秀芝對一個癌症女康復者印象尤深，第一節藝術治療彭秀芝請她繪一幅半身自畫像，一般人通常會畫眼耳口鼻頭髮，這位康復者只用銀色紙拼貼了自己的樣子外框，無五官在上面，意謂「別人總是當我透明」。

▲ 解構無五官的自畫像背後糾結，有「別人總是當我透明」的意思。（iStock圖片）

「我內心很是傷感，未見過內心如此冰冷、孤獨的一個人，其後她的孤獨感每每在她的創作中流露，如多畫樹根、枯枝、落葉。經過一段時間治療後，她之後的創作加添了一點色彩，過程中也會和她探討何謂孤獨、對人生的期盼、患病後影響等，當她有了一個傾聽的同行者，最後一個作品是用金粉畫的太陽，與第一幅冷冰冰的自畫像截然不同，從中使內心獲得力量與自信。」

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