【4區污水陽性】涉將軍澳都會駅及柯士甸凱旋門等多個屋苑　派25萬個快測包

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政府今日（26日）表示，西貢、灣仔、油尖旺、元朗污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約25萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。



快速測試



西貢區 — 都會駅、彩明苑、寶林邨及康盛花園

灣仔區 — 比華利山、禮頓山及大坑道與大坑徑附近一帶住宅（按附件）

油尖旺區 — 弼街及花園街附近一帶住宅（按附件）、漾日居、君臨天下、凱旋門、文蔚樓、文苑樓、文英樓、文耀樓、文華樓、文昌樓、文輝樓及文景樓

元朗區 — 天麗苑及鳳攸北街與鳳攸南街附近一帶住宅（按附件）

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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責任編輯：余思嵐