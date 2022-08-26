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【電話詐騙】九旬婦墮「猜猜我是誰」騙案失31萬元　警方拘2人

社會 18:03 2022/08/26

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警方西區警區刑事調查隊第七隊主管督察陳樂軒。(曾秋文攝)

警方偵破一宗「猜猜我是誰」電話騙案，90歲老婦損失31萬元，2人涉嫌以欺騙手段取得財產罪，現正被拘留調查。

西區警區刑事調查隊第七隊主管陳樂軒督察表示，在本周三（24日） 接獲一名90歲老婦報案，報稱被騙取31萬元現金。受害人指日前接獲一個來歷不明電話，對方訛稱是受害人的兒子，因涉及打架案件被警方拘留，需要31萬元保釋金。老婦深信不疑，在家中取了積蓄31萬元後到香港仔中心交給一名聲稱是兒子的朋友，老婦其後將事件告知女兒，家人懷疑是騙案於是隨即報警求助。

至本月25日匪徒重施故技，再度致電該名老婦，要求再交保釋金，並指示她再次到香港仔中心交出20萬現金，當時警方正與老婦接洽調查案件，並立即採取行動到現場進行埋伏，成功拘捕一名32歲報稱無業男子和一名28歲女子，她報稱任職接待員，兩人是情侶關係，涉嫌以欺騙手段取得財產，相信他們最少涉及另外三宗同類型案件，涉款約30萬元。

警拘2人涉電話詐騙。(曾秋文攝)

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記者：曾秋文

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