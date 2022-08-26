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【巴士服務】九巴推特快綫93P寶林往旺角　98B坑口可直達觀塘【附路線詳情】

社會 17:54 2022/08/26

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九巴推特快綫93P寶林往旺角。（資料圖片）

九巴下周一（29日）起開設新線93P，在繁忙時間來往寶林和旺角。另外，98B線將改動路線，下周一起不經寶林，停靠厚德邨站後經寶順路直達將軍澳隧道轉車站及觀塘道轉車站，繼續以觀塘站為終點。

九巴宣布，將於下周一起加強將軍澳區巴士服務，包括下周一起，在繁忙時段開設93P線，以寶林和旺角（柏景灣）為總站。

同日起，98B【坑口（北）→ 觀塘站】線將改動路線，不需再經寶林，停靠厚德邨站後經寶順路直達將軍澳隧道轉車站及觀塘道轉車站，縮短坑口居民上班車程。

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責任編輯：陳梓蔚

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