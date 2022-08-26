  • 30°C
香港時間 : 2022826日 (週五) 18:42
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 過敏 濕疹過敏大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【雨傘膠袋】綠領行動指中銀及譚仔成「派膠」之冠　促政府盡快立法規管

社會 18:14 2022/08/26

分享：

分享：

熱門 過敏 濕疹過敏大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩

綠領行動指中銀及譚仔成「派膠」之冠。（綠領行動提供）

綠領行動上月起調查銀行及食肆派發雨傘膠帶的情況，發現中銀及譚仔為「派膠」之冠，分別有逾9成分行及逾6成分店有提供雨傘膠袋，而匯豐銀行及麥當勞也緊接其後，綠領促請商界負起社會企業責任，盡快停止派發，另促政府加快立法禁止派雨傘膠袋。

綠領行動在7至8月期間，抽查183間擁有60間或以上分行或分店的大型銀行及食肆，發現當中有112間，即61%有提供雨傘膠帶，並只有40間有提供雨遮架、雨傘桶或雨傘除水器等替代措施，形容情況並不理想。

在銀行方面，綠領行動調查86間分行，發現其中78%會派發雨傘膠袋，其中中銀為「派膠」之冠，有90.91%的分店有提供雨傘膠袋，其次是匯豐銀行亦有90.48%分行有派袋。綠領行動提到，中銀九龍廣場分行的4個地面出入口，相隔只有數步之遙，卻各有一部雨傘膠袋機，批評是多此一舉。

至於食肆方面，綠領行動共調查97間食肆分店，發現46.4%有「派膠」，其中譚仔、麥當勞及大家樂成為三大「派膠食肆」，分別各有61.5%、60%及54.6%分店有提供遮袋。綠領行動表示，當中有不少分店均採用防滑物料鋪設地面，甚至設有吹風機和鋪設地毯，認為再派雨傘膠袋並無必要。

綠領行動亦去信13個政府部門和公營機構，了解他們有否派雨傘膠袋，有9個部門回應稱已停止派袋，但仍有4個部門有提供，包括公務員事務局管理的社區疫苗接種中心以及司法機構等。

綠領行動呼籲，商界負起社會企業責任，勿「講一套做一套」聲稱貫徹企業環保方針卻大派雨傘膠袋，促請盡快減少甚至停止派發；同時呼籲政府在不遲於2025年前落實禁派雨傘膠袋。

【獨家優惠】百佳網店購物滿$800減$40折扣碼(500份)：https://topick.hket.com/article/3313011

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃小冰

 

相關文章

【4區污水陽性】涉將軍澳都會駅及柯士甸凱旋門等多個屋苑　派25萬個快測包
今日 17:48
【4區污水陽性】涉將軍澳都會駅及柯士甸凱旋門等多個屋苑　派25萬個快測包
【電話詐騙】九旬婦墮「猜猜我是誰」騙案失31萬元　警方拘2人
今日 18:03
【電話詐騙】九旬婦墮「猜猜我是誰」騙案失31萬元　警方拘2人
【巴士服務】九巴推特快綫93P寶林往旺角　98B坑口可直達觀塘【附路線詳情】
今日 17:54
【巴士服務】九巴推特快綫93P寶林往旺角　98B坑口可直達觀塘【附路線詳情】

你可能感興趣

【4區污水陽性】涉將軍澳都會駅及柯士甸凱旋門等多個屋苑　派25萬個快測包
今日 17:48
【4區污水陽性】涉將軍澳都會駅及柯士甸凱旋門等多個屋苑　派25萬個快測包
【電話詐騙】九旬婦墮「猜猜我是誰」騙案失31萬元　警方拘2人
今日 18:03
【電話詐騙】九旬婦墮「猜猜我是誰」騙案失31萬元　警方拘2人
【巴士服務】九巴推特快綫93P寶林往旺角　98B坑口可直達觀塘【附路線詳情】
今日 17:54
【巴士服務】九巴推特快綫93P寶林往旺角　98B坑口可直達觀塘【附路線詳情】
中國銀行（滬：601988） 大家樂 麥當勞 滙豐控股（00005） 銀行

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【性侵菲傭】夫婦涉合謀強姦菲傭案　陪審團一致裁定夫婦強姦等4罪不成立
今日 14:33
【性侵菲傭】夫婦涉合謀強姦菲傭案　陪審團一致裁定夫婦強姦等4罪不成立
【腦出血】17歲女頭痛躺床休息不省人事　送院證腦出血留醫5日離世
17:50 2022/08/25
【腦出血】17歲女頭痛躺床休息不省人事　送院證腦出血留醫5日離世
【有個閨密叫祖藍】楊千嬅解釋移居上海真正原因　強調與丈夫並非一見鍾情
14:00 2022/08/25
【有個閨密叫祖藍】楊千嬅解釋移居上海真正原因　強調與丈夫並非一見鍾情