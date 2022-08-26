【雨傘膠袋】綠領行動指中銀及譚仔成「派膠」之冠　促政府盡快立法規管

▲ 綠領行動指中銀及譚仔成「派膠」之冠。（綠領行動提供）

綠領行動上月起調查銀行及食肆派發雨傘膠帶的情況，發現中銀及譚仔為「派膠」之冠，分別有逾9成分行及逾6成分店有提供雨傘膠袋，而匯豐銀行及麥當勞也緊接其後，綠領促請商界負起社會企業責任，盡快停止派發，另促政府加快立法禁止派雨傘膠袋。

綠領行動在7至8月期間，抽查183間擁有60間或以上分行或分店的大型銀行及食肆，發現當中有112間，即61%有提供雨傘膠帶，並只有40間有提供雨遮架、雨傘桶或雨傘除水器等替代措施，形容情況並不理想。

在銀行方面，綠領行動調查86間分行，發現其中78%會派發雨傘膠袋，其中中銀為「派膠」之冠，有90.91%的分店有提供雨傘膠袋，其次是匯豐銀行亦有90.48%分行有派袋。綠領行動提到，中銀九龍廣場分行的4個地面出入口，相隔只有數步之遙，卻各有一部雨傘膠袋機，批評是多此一舉。

至於食肆方面，綠領行動共調查97間食肆分店，發現46.4%有「派膠」，其中譚仔、麥當勞及大家樂成為三大「派膠食肆」，分別各有61.5%、60%及54.6%分店有提供遮袋。綠領行動表示，當中有不少分店均採用防滑物料鋪設地面，甚至設有吹風機和鋪設地毯，認為再派雨傘膠袋並無必要。

綠領行動亦去信13個政府部門和公營機構，了解他們有否派雨傘膠袋，有9個部門回應稱已停止派袋，但仍有4個部門有提供，包括公務員事務局管理的社區疫苗接種中心以及司法機構等。

綠領行動呼籲，商界負起社會企業責任，勿「講一套做一套」聲稱貫徹企業環保方針卻大派雨傘膠袋，促請盡快減少甚至停止派發；同時呼籲政府在不遲於2025年前落實禁派雨傘膠袋。

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責任編輯：黃小冰