【消除眼腫】起床時雙眼浮腫濕氣重　中醫教自製茶飲按摩回復明眸

▲ 起床時雙眼浮腫濕氣重，中醫教自製茶飲按摩回復明眸。

不少人早上起床時，都會有眼皮浮腫問題，雙眼皮慘變單眼皮。除了可能因睡眠不足，也會因前一晚飲水或飲酒過多、濕氣累積所致。註冊中醫師梁尹倩（Cinci）在「CheckCheckCin」Instagram專頁發文，教用三招擊退眼腫，回復明眸。

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第一招：粟米鬚茶

第二招：冰凍金屬匙羹

第三招：按摩睛明穴

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梁醫師也指出，如果眼腫久久未能消除，甚至持續一整天，就需要多加注意身體狀況。因為中醫理論認為，「脾虛濕盛」的人最容易出現眼腫：

脾虛影響身體排走多餘水分，全身也囤積著水濕，皮膚最薄的眼瞼更為明顯。

醫師提醒，平日要注意飲食定時，少吃生冷食物。並適量進食益氣健脾食物，例如白米、薯仔、淮山、蓮子、薏米、白扁豆等。每日飲用一杯米水，亦有助健脾養胃。

內容獲「中醫師梁尹倩」授權轉載。

梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。

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責任編輯：張沛