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【疫境自強】車婉婉力撐中小企創業　當年懷孕後戒咖啡愛上飲茶

娛樂 17:30 2022/08/26

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婉婉順道學品茶減壓。

曾經是食肆老闆的車婉婉，今日現身支持中小企業的「香港品牌展覽會活動，為一班有心經營的商戶打氣，婉婉自言身為香港人一定要支持香港中小企，大家要共度難關。

她得知展覽會還有少量展位，立即呼籲有意做生意和品牌推廣的商戶來參加。婉婉在現場參觀之餘，更順道學品茶減壓。因她本來是一個無咖啡不歡的人，但自懷孕後已戒掉，現在已經改飲茶。

另外，婉婉笑言，行街shopping是女人天生最喜歡，她有空便會去購物，所以今次她特別來支持中小企，雖然現在有很多網上商店，不過始終較喜歡實體店，因為見到又摸到，行街才興奮。

親身支持。

婉婉覺得疫症下中小企要生存下去，現在是比較艱辛時刻，雖然確診數字日升，但是她不會太著緊，可能她是逆思考，因為生活始終要繼續下去，唯有自己保持衞生清潔及打針，她隨身攜帶消毒用品！

這次品牌展覽會，參展商戶種類繁多，日本直送鮮果、土耳其咖啡、韓國醫美產品外，更有自家設計的飾品、美容健身、自家即食湯包、醬料、果茶等，各有特色，婉婉在現場各攤位走了一圈，跟各中小企商戶聊天，從中取經吸取有關經驗。

最新影片：MC張天賦洪嘉豪訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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