【一線搜查】宋熙年回應當KOL月入60萬元傳聞　仍然渴望演戲：我想拍劇

▲ 宋熙年希望可以跳出主持框框，轉型為演員。

宋熙年（Sarah）與丈夫陳智燊（Jason）由TVB藝人轉型為KOL，早於2016年已開設YouTube頻道《sarah & jason》，直至2018年及2019年Jason與Sarah先後離巢大台後才專心經營，頻道至今已達16.9萬人訂閱。

跳出舒適圈

Sarah接受TOPick專訪時，憶起當年離開TVB正值大仔出世不久，不論事業或私人生活均跳出舒適圈，既有衝勁又要重新摸索。2020年新冠肺炎疫情流入香港，KOL事業突然靜下來，加上當時剛懷第二胎，一度令她變成「緊張大師」：「由忙碌變到市場很靜，健康方面又擔心，不知道一旦確診會否留下後遺症。」

在澳洲成長的她未有經歷過SARS，面對今次疫情難怪憂心忡忡：「這段時間令我emotionally strong了，調節工作緩慢了，家裡增添新成員；整天屈在家裡、日對夜對，別人說COVID讓很多家庭關係受到挑戰，積極面對是其中一項挑戰。」

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二人在這兩年間不敢亂接工作，擔心將病毒帶回家，直至近年疫情緩和，心情才開始放鬆：「不能待那麼久，周邊的人在前進，自己停下來只會被淘汰。」

過去一年，Sarah與Jason積極地構思新內容，盼能追趕進度，「Make up for lost time」。疫情亦讓兩夫婦上了寶貴的一課：「回想所有事情發生，都會令某方面成長。我跟Jason學識了多點遷就對方，如何相處、如何包容，珍惜這個家。」

「舊公司好安穩，曾經有想過留低......」Sarah指Jason懷著一顆熱誠向外闖的心，但佗住細仔、作為太太的她其實充滿著顧慮：「Jason希望有轉變，我當時想是不是太衝動？我們希望有安穩的生活，離開不是令生活變得更差。兩夫婦需要互相扶持，這一刻他想做一件事，如果我說不行，而將來若果後悔是無法彌補的。大家尚年輕，可以闖一下。」

▲ （陳慧安 攝）

開竅後信心增加

Sarah參選《2007年國際中華小姐競選》奪冠後入行，在TVB效力12年，主要擔任主持及司儀工作，皇牌節目《東張西望》是其代表作。

她形容大台是給予無數訓練的木人巷，離開似在母校畢業的感覺：「其實剛入行時，公司已給我不少主持機會，有2、3個更是大騷來的，但我覺得自己拿捏不好。不是單單背熟講稿便是好主持，那時想得太簡單，不懂看場面、執生，如何與拍檔對答。」

剛從澳洲回流返港的她，出盡百分百努力練好中文，卻被前輩指不夠投入：「當時有前輩說我不是太投入，我說我很認真、很勤力，每次做足功課、不會遲到。他說的投入並非如此，直到長大後『開竅』才明白那位前輩的意思。熱愛自己的工作，尤其幕前，才會鑽研如何去感染觀眾，摸索如何能成為更好的主持。」

她坦言，「開竅」後一切都來得順利，信心增加、滿足感提升，工作隨後接踵而來。

對於網民戥她不值在大台多年沒被委派主持大騷，她卻豁達表示：「這行是監製習慣用哪幾位司儀，便一直用他們，當一段時間沒做，就不會醒起他們。我明白的，這是緣份。而大騷對我來說，是昇華至另一層次的挑戰。」

說起剛過去的除夕「倒戈」為ViuTV主持跨年騷，她表現興奮直呼有滿足感：「這是香港一個大型的演出，希望未來有更多機會，我亦從不會因為有noise而去決定接job與否。」

▲ （陳慧安 攝）

由《東張西望》到《一線搜查》

近期過檔香港開電視節目任《一線搜查》主持，對於作為《東張西望》元祖級人馬的Sarah來說說，這仍是新任務：「每個崗位都是一個機會，即使做了《東張》10年，轉變環境也需要重新適應。台前幕後與主持之間要再建立默契和節奏，有經驗並不代表掌握之中。」

拍攝《一線搜查》首個星期，她必定看回playback，留意自己的妝容、髮型、衣著及談吐，並且了解與其他主持應如何對答：「誰可以開玩笑、誰不能，因為不是獨腳戲，必須令整個節目comfortable。」

雖然與多位後輩合作，但她不覺自己是「一線阿姐」，反認為與新血合作能帶出新啟發：「可以學到如何演繹得年輕化。即使以前跟陳芷菁、黎芷珊、鄧梓峰前輩合作，他們也不會擺自己在那個位置，跟他們合作獲益良多。」

她透露曾獲開電視邀請參與節目拍攝，但當時正值疫情高峰期，故沒有答應。曾拍攝開電視旅遊節目的Sarah，如今再度合作認為是一種緣份。

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KOL背後的辛酸

近期TVB、ViuTV及開電視各出法寶搶收視，可謂三台混戰，Sarah認為有競爭才能推動社會經濟，觀眾亦像消費者一樣有更多選擇、變得精明。

對藝人來說，絕對是有利而無弊：「其實是需要的，這行業、所有藝人都有更多機會，大家可以做好每一個節目或演出。不是說離開TVB就一定要去隔離台，只不過希望從這裡帶走一些知識，然後在下一個平台好好發揮。」

的確如此，Sarah與Jason成為KOL後發展不俗，甚至有傳月入高達60萬元，收入豐厚。她回應傳聞並笑言：「哪有！一陣子稅局上門找我！看回舊報道未有這個數目，傳出初期只是這個數字的三分之一，後來逐漸增長。不過也多謝傳媒朋友給我們報道，有標題、有工作是很好的。」

Sarah謙虛否認自己是成功的KOL，慶幸略帶知名度來開創此路。從業餘形式開始，學懂構思、攝影、打燈、剪接等，一手包辦，就算初時影片沒人看已有好大滿足感，形容每一分鐘有血有汗。

雖然現時有人負責剪片，背後有個小團隊，仍不忘親力親為，更分享KOL背後的辛酸，並以IG女神倪晨曦（Elva）為例：「有些影片可能花了10小時去剪接，就算Elva拍一張相片，構思、拍片、剪接、借衣服衫還衣服、化妝、整頭、執相，背後花了很多時間和用心。」

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反而重返電視台，Sarah變得輕鬆：「回到廠已有一份稿預備好讓你自己消化，不用想太多。雖然演員花很多時間拍戲，但所有都有人為你準備好，導演、攝影師、化妝與髮型，你只要演好場戲，之後就有人為你剪接。」

問到KOL與藝人如何選擇？她直言現今世代不能二選一，KOL可以拍電視節目；電視藝人也可以開社交平台：「就算荷里活巨星都有自己的IG、TikTok，多線方面發展，用更多方法吸納更多觀眾，不只有香港，可以是馬拉、印尼、越南，甚至加拿大、美國。」

「入行時曾經抱怨『我想拍劇，點解又做主持？』」她坦承入行十多年仍然渴望演戲，現時最想突破自己的，希望跳出主持框框，挑戰不同角色。至於另一目標，Sarah有意創業做老闆，美容、時裝方面均有興趣，看準時機才出擊。

化妝：Cherie Wong

髮型：Nicole Yip

造型：@wwchezw

場地：Mini Hotel Causeway Bay

記者：馮雪怡