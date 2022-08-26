【紓緩教師荒】開學前夕教育局急解禁　毋須師訓可入職小學STEAM常額教師

▲ 教育局突宣布放寬資助小學聘請常額教師資歷要求，批准小學彈性聘請只持有STEAM科目學士學位人士擔任常額教師。（資料圖片）

距離開學不足1周，教育局突宣布新學年放寬資助小學常額「STEAM教師」資歷要求，批准彈性聘請未持任何程度師訓資歷、只有「STEAM專科」資歷人士，起薪逾3萬；持有中學師訓人士頂薪更與一般小學教師看齊，高達6萬多元。措施以先導形式推行3年，學界料可紓緩「教師荒」，但難以趕及在開學前請人，亦未能針對移民潮下最缺人的英文科教師。

教育局昨日（25日）發通告表示，考慮到小學對STEAM（即科學、科技、工程、藝術及數學）教育專科培訓人才需求殷切，公布2022/23學年至2024/25學年，為資助小學提供聘任彈性。局方容讓學校運用核准教員編制不超過10%職位，聘請持有STEAM相關科目學士學位、未曾接受小學教育師訓人士，成為STEAM教師，填補助理小學學位教師（APSM）空缺，協助學校實施和推動STEAM教育，不受《資助則例》入職基本條件限制。

未受任何師訓的新教師會起薪點支薪（即第15點、32,525元），薪金關限設於第20點（41,530元）；持中學師訓的新教師不設薪金關限；如新教師及後完成認可小學師訓，可申請獲發2個增薪點，前者同時可解除關限。若現職中學教師轉職至小學，其獲得學位資歷後的認可教學經驗，亦可納入薪酬計算；惟STEAM教師不符合晉升至小學學位教師（PSM）要求，其STEAM教師年資也不會計升職的教學經驗。官校可參照上述安排，以助理小學學位空缺聘請臨時STEAM教師。

津貼小學議會主席胡艷芬表示，一直有向教育局反映今年教師流失多，學界請人有困難，STEAM教師條件「寬鬆咗」，料可吸引未有小學學位教師教育文憑課程（PGDE）的STEAM本科畢業生，雖然開學難及時實行，但預計可補充學期中出現的空缺，或有助解決「教師荒」，惟她指出：「STEAM教師行業未必係面對最最最嚴重困難，好多學校仍然缺英文科老師。」

教工會主席黃建豪則指，不少教師反映受《基本法》測試要求影響，加上小學師訓資歷限制，有小學現時也未用盡常額職位請人；現配合小學校長加人工，小學教師前景改善，料可促進教師就業。

教育局回覆表示，知悉今學年教師流失率略高，整體教師供應「原則上應足以應付需求，但在科目上或未必完全對應」，若個別學校有困難，局方願提供協助。

局方補充，STEAM教師須在基本法測試合格方可獲聘，並鼓勵教師盡快接受小學師訓，相信在資深教師協助下，STEAM教師能在教學上發揮其專科知識，局方會蒐集學校意見，評估安排效能。

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記者：馮琪雅