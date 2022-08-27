【遙距醫療】將軍澳醫院腎科護士診所推遙距洗肚指導　腎衰竭病人節省1.5小時覆診時間

▲ 將軍澳醫院腎科護士診所推遙距洗肚指導。（曾耀輝攝）

疫下長期病患者覆診或存在感染風險。將軍澳醫院腎科護士診所今年4月推出視像診症先導計劃，為腎衰竭患者提供遙距洗肚指導，減少病人出入醫院次數及到診所排隊的時間。診所目標一年內服務80人次，日後或將計劃擴展至更換透析液步驟，確保病人能妥善進行自我疾病管理。

今年67歲的腎衰竭患者陳先生自2016年開始接受俗稱「洗肚」的腹膜透析治療，每隔3個月便要覆診一次，連同出門及輪候時間，每次覆診至少需要1.5至2小時。而在今年8月初，陳先生在護士轉介下轉用視像診症覆診，僅半小時便在家完成覆診。「視像係好方便，唔洗舟車勞頓，同門診一樣。」陳先生又笑稱：「我一定會同其他腎友推介。」

將軍澳醫院腎科日間中心副顧問護師梁德慧表示，遙距洗肚指導主要服務經腎科醫、護士或經腹膜透析訓練轉介機制，病情穩定、接受腹膜透析，並完成透析訓練的病人。先導計劃在今年4月開始，至今已服務20人次。梁德慧指，服務透過醫管局HA Go手機應用程式，可持續監察病人腎病變化，同時減少病人到急症室求醫或非必須的入院。

將軍澳醫院內科專科護理服務部門運作經理郭文潔表示，計劃目標在一年內服務80人次，即診每年平均求診人數的約3成。診所亦期望日後推出腎科專科護士遙距評估病人更換透析液步驟，以確保病人能妥善進行自我疾病管理，並由腎科專科護士提供即時指導。

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記者：黃穎津