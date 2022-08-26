【施政報告】李家超晤港區人大代表及政協委員　多人籲公布通關時間表

▲ 特首李家超今舉行逾1小時的《施政報告 》諮詢會，聽取港區人大代表及港區政協委員的意見。（陳曉峰供圖）

特首李家超將於10月19日發表任內首份《施政報告》，今舉行逾1小時的諮詢會，聽取港區人大代表及政協委員的意見。據悉，會上多名具商界背景人大代表，建議港府盡快公布通關時間表。

全國人大代表陳曉峰建議，政府公佈實施「0+7」的時間表，即毋須於檢疫酒店接受隔離，7天居家醫學監察，以便企業及家庭均可有所規劃。香港紡織業聯會會長、港區全國人大代表陳亨利則表示，希望政府今年內達致「0+0」，讓工商界做好準備。

陳亨利指出，香港是國際展覽中心，以往中小企倚重參與國際展覽，吸引買家落單，現外國客人無法來港，令港商失去面對面傾生意的機會。他認為，大型展覽至少要提前半年至一年時間籌備，建議港府盡早公布通關時間表，加快步伐放寬措施，讓工商界提早籌備下年度的計劃，使各行各業做好準備。

全國人大、政協及團體代表界立法會議員陳勇表示，已在會上提出「逆向隔離」建議，認為以內地標準於香港接受隔離，可有效促進兩地經濟復蘇。他又提及，香港要跟周邊國家及城市地區競爭的話，需要在安全情況下逐步、適當放寬入境限制，增加及恢復本港的競爭力。

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責任編輯：陳葆琳