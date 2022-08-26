【內地開學】教育局截至今午收855宗內地開學申請　周末續開放電子表格

▲ 教育局至今午5時接獲逾800人申請返回內地高校開學，以陸路入境為主。（資料圖片）

9月開學在即，教育局周二（23日）推出協助本港學生入境內地，以入讀高等院校的便利措施，籲有需要到內地的學生，最遲今日（26日）填寫電子表格登記。教育局今回覆表示，截至昨午5時，4日內收到855宗個案申請，以廣東省及福建省作為目的地者較多，其中613宗申請已獲批。

教育局表示，至今收到的個案以廣東省及福建省作為目的地者較多，其餘個案則較為分散，主要選擇以陸路口岸作為入境內地的途徑，合共有738人。教育局已向申請獲批的學生發送電郵，通知核實結果及後續入境內地安排。

國泰航空及香港航空日前亦宣布合共增加7班前往內地的航班，以配合當局便利措施，國泰及港航分別涉及加開5班及2班航班，目的地分別為北京、武漢、廈門、南京及杭州。

教育局表示，會與內地當局繼續協調航班安排。教育局留意到個案增幅持續放緩，預料大部分需要協助的高校生都已經遞交表格，教育局再次呼籲需要入境便利協助的同學，於今日內填妥及遞交電子表格，以便當局及時處理，讓同學早日出發。教育局亦會於周末期間保留開放電子表格供同學填寫。

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責任編輯：馮琪雅