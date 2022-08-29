【扶助基層】華潤贈再生電腦予基層學生　設資訊科技工作坊輔導

▲ 華潤集團捐贈再生電腦予基層學生。

華潤集團智能與數字化部日前聯合華潤集團職工聯誼會，捐贈一批再生電腦予本港基層中小學生，並舉辦資訊科技工作坊，輔導學生使用電腦、學習軟件、連接線上課堂及防範網絡安全風險。

活動旨在進一步發揮資訊科技資產的使用效益，滿足香港基層中小學生線上學習、課餘活動的實際需求。華潤已安排專業人員對性能良好的電腦進行了適當的整備修復，並配置學生所需的軟件和硬件，稍後亦會為學生提供電腦維修及答疑服務，確保再生電腦物盡其用，並讓學生在不同學習階段，掌握相應的資訊科技知識。

華潤集團智能與數字化部經理吳華盛，華潤集團職工聯誼會總幹事莊恭誠，海泓社區服務協會會長鍾港武，海泓社區服務協會主席譚錫俊出席捐贈儀式。

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責任編輯：林曉君