【紓緩教師荒】小學擬聘理科生統籌STEM學科　校長提醒新人：教師非薪高糧準行業

▲ 有小學校長指，以往小學教師以「文科人」為主，較少STEM專科出身人才。(資料圖片）

STEM或「升級」的STEAM教育在本港學界推行多年，但受小學師訓限制，有校長反映過往小學教師以「文科人」為主，較難吸納STEM專科人才。在教育局「鬆綁」後，薪酬待遇改善，有學校擬增聘工程、化學及生物系畢業生，統籌校內STEM學科。

教師多為文科人 學校難吸專科

香港道教聯合會圓玄學院陳呂重德紀念學校校長梁俊傑指，部分小學教師以「文科人」為主，全校只得1至2名教師理科出身，認為教育局容讓未持小學學位教師教育文憑課程（PGDE）人士入職常額教師，有助吸納人才。其學校目前由2名數學科出身教師統籌STEM課程，相信移民潮下音樂椅效應未止，日後再有教師空缺時，擬聘任生物或化學系畢業生推動農業、養殖相關環保課程。

中華基督教青年會小學校長程志祥亦指，以往小學只能以「合約位」聘任未持小學PGDE人士，薪金普遍低過助理小學學位教師，也無明確晉升階梯，其學校一直希望聘請「工程底子強」的教師，為數學科建構立體模型等，「基本上寫出嚟都無人會apply（應徵）」。他亦計劃在年中再請相關人才負責統籌校內STEM學科。

津貼小學議會主席胡艷芬指，香港教師3萬多元起薪比部分國家吸引，「但壓力都唔小」，要承擔起教學量、照顧學生、與家長聯繫等，加上近年加入更多價值觀教育及國安教育等，相信校長會提醒應徵者，「老師唔係薪高糧準咁簡單」，要有使命培育人才、助學生配合社會變化才可勝任。

【紓緩教師荒】開學前夕教育局急解禁 毋須師訓可入職小學STEAM常額教師（請【按此】）

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記者：馮琪雅