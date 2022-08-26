【強制檢測】65幢住宅納強檢 嘉湖山莊景湖居、牛池灣紀律部隊宿舍上榜
社會 23:03 2022/08/26
政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於8月20日至8月26日期間，曾身處65個指明地方超過兩小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在8月27日或28日進行檢測。
因應多宗陽性檢測個案，有53幢住宅被納入強制檢測公告。另外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有12幢住宅被納入強制檢測公告。檢測公告詳情即看：【下一頁】
- 慈雲山慈安苑安欣閣
- 長沙灣凱樂苑凱碧閣
- 黃大仙黃大仙下二邨龍滿樓
- 沙田博康邨博智樓
- 沙田乙明邨明恩樓
- 將軍澳景林邨景楠樓
- 藍田平田邨平旺樓
- 火炭禾上墩街18號彩禾苑
- 將軍澳寶明苑寶松閣
- 鰂魚涌南豐新邨 10 座
- 元朗水邊圍邨康水樓
- 慈雲山慈樂邨樂仁樓
- 馬鞍山欣安邨欣喜樓
- 觀塘月華街40號萬福大廈
- 秀茂坪秀茂坪邨秀明樓
- 上水寶石湖邨碧玉樓
- 沙田河畔花園 D 座
- 天水圍天悅邨悅榮樓
- 天水圍天瑞二邨瑞豐樓
- 粉嶺華明邨信明樓
- 大埔新興花園康智閣
- 牛池灣彩輝邨彩葉樓
- 牛頭角彩福邨彩和樓
- 藍田德田邨德隆樓
- 沙田綠怡雅苑 1 座
- 觀塘順利邨利業樓
- 屯門田景路 33 號兆隆苑
- 沙田新田圍邨欣圍樓
- 深水埗富昌邨富盈樓
- 馬鞍山錦英苑錦達閣
- 青衣盈翠半島 5 座
- 紅磡紅磡邨紅曜樓
- 天水圍嘉湖山莊景湖居 11 座
- 馬鞍山恆安邨恆日樓
- 筲箕灣愛蝶灣 6 座
- 東涌逸東二邨翠逸樓
- 上水彩園邨彩玉樓
- 天水圍天盛苑盛彩閣
- 牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍 3 座
- 慈雲山慈愛苑愛康閣
- 筲箕灣東濤苑旭濤閣
- 油塘油美苑灝美閣
- 秀茂坪秀茂坪南邨秀美樓
- 大埔翠怡花園 A 座
- 堅尼地城泓都 3 座
- 屯門田景邨田翠樓
- 葵涌石蔭東邨蔭裕樓
- 屯門兆禧苑樂禧閣
- 粉嶺雍盛苑雍薈閣
- 荃灣石圍角邨石菊樓
- 大埔廣福邨廣義樓
- 葵涌葵聯邨聯悅樓
- 九龍城啟晴邨樂晴樓
- 污水樣本陽性地點
- 柴灣樂軒臺 1 座
- 柴灣茵翠苑茵華閣
- 筲箕灣耀東邨耀安樓
- 大埔富亨邨亨盛樓
- 黃大仙翠竹花園 6 座
- 黃大仙翠竹花園 5 座
- 筲箕灣耀東邨耀明樓
- 天水圍俊宏軒 9 座
- 柴灣山翠苑翠珮閣
- 柴灣山翠苑翠瑜閣
- 柴灣山翠苑翠琳閣
- 柴灣山翠苑翠碧閣
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記者：鄧凱文