【強制檢測】65幢住宅納強檢　嘉湖山莊景湖居、牛池灣紀律部隊宿舍上榜

▲ 65幢住宅納強檢 嘉湖山莊景湖居、牛池灣紀律部隊宿舍上榜

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於8月20日至8月26日期間，曾身處65個指明地方超過兩小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在8月27日或28日進行檢測。

因應多宗陽性檢測個案，有53幢住宅被納入強制檢測公告。另外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有12幢住宅被納入強制檢測公告。檢測公告詳情即看：【下一頁】

慈雲山慈安苑安欣閣

長沙灣凱樂苑凱碧閣

黃大仙黃大仙下二邨龍滿樓

沙田博康邨博智樓

沙田乙明邨明恩樓

將軍澳景林邨景楠樓

藍田平田邨平旺樓

火炭禾上墩街18號彩禾苑

將軍澳寶明苑寶松閣

鰂魚涌南豐新邨 10 座

元朗水邊圍邨康水樓

慈雲山慈樂邨樂仁樓

馬鞍山欣安邨欣喜樓

觀塘月華街40號萬福大廈

秀茂坪秀茂坪邨秀明樓

上水寶石湖邨碧玉樓

沙田河畔花園 D 座

天水圍天悅邨悅榮樓

天水圍天瑞二邨瑞豐樓

粉嶺華明邨信明樓

大埔新興花園康智閣

牛池灣彩輝邨彩葉樓

牛頭角彩福邨彩和樓

藍田德田邨德隆樓

沙田綠怡雅苑 1 座

觀塘順利邨利業樓

屯門田景路 33 號兆隆苑

沙田新田圍邨欣圍樓

深水埗富昌邨富盈樓

馬鞍山錦英苑錦達閣

青衣盈翠半島 5 座

紅磡紅磡邨紅曜樓

天水圍嘉湖山莊景湖居 11 座

馬鞍山恆安邨恆日樓

筲箕灣愛蝶灣 6 座

東涌逸東二邨翠逸樓

上水彩園邨彩玉樓

天水圍天盛苑盛彩閣

牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍 3 座

慈雲山慈愛苑愛康閣

筲箕灣東濤苑旭濤閣

油塘油美苑灝美閣

秀茂坪秀茂坪南邨秀美樓

大埔翠怡花園 A 座

堅尼地城泓都 3 座

屯門田景邨田翠樓

葵涌石蔭東邨蔭裕樓

屯門兆禧苑樂禧閣

粉嶺雍盛苑雍薈閣

荃灣石圍角邨石菊樓

大埔廣福邨廣義樓

葵涌葵聯邨聯悅樓

九龍城啟晴邨樂晴樓

污水樣本陽性地點

柴灣樂軒臺 1 座

柴灣茵翠苑茵華閣

筲箕灣耀東邨耀安樓

大埔富亨邨亨盛樓

黃大仙翠竹花園 6 座

黃大仙翠竹花園 5 座

筲箕灣耀東邨耀明樓

天水圍俊宏軒 9 座

柴灣山翠苑翠珮閣

柴灣山翠苑翠瑜閣

柴灣山翠苑翠琳閣

柴灣山翠苑翠碧閣

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記者：鄧凱文