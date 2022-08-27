【小一面試】為5歲BBQ報5至6間小學 車婉婉分享面試趣事：擔心無學校收

車婉婉的兒子BBQ已經5歲，明年9月即將入讀小一。車婉婉日前出席活動時坦言為BBQ升讀小一感到煩惱，事源BBQ日前出席小一模擬面試，車婉婉形容BBQ問非所答，擔心兒子沒有小學錄取。

車婉婉為BBQ報了5至6間小學，全部都在港島區，她坦言不會報讀離家太遠的學校，但強調沒有為BBQ報讀面試班。車婉婉表示，很多人提醒她小學面試有很多事情要準備，但她卻不知道要準備甚麼。車婉婉更透露日前陪BBQ做模擬ZOOM面試，當老師問若鄰居火警你會點做，當其他小朋友都話要逃走或報警，

佢居然答『等我換番套制服去救火先』，又試過要回答英文問題，佢居然同人哋講『吓！我唔識英文喎！』我心諗你係咪玩嘢呀阿仔！

不過，車婉婉透露BBQ很喜歡喜愛制服，屋企都有不同的制服，包括警察、消防、救護、超級英雄等，甚至連變聲面罩都有，如果有人來家中作客，他可以2、3分鐘去換套衫，由救火英雄變Iron Man，好似做時裝表演，相信兒子是喜歡制服才會答出換套制服去救火。

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其實車婉婉都非常注重培養兒子的興趣，她早前在社交網分享5歲BBQ經歷了人生第一次正式的鋼琴比賽，見BBQ坐在三角鋼琴前認真的彈琴，作為媽媽的車婉婉笑言感覺刺激。她說：「參加比賽，Q MaMa係真心想俾佢開吓眼界，同埋，自己响屋企練習，出到去咁多人嘅境界佢又能唔能夠handle呢？」

BBQ最後因為緊張失準而落敗，未有得到任何獎項，同場的兩位同學仔就分別獲得季軍及冠軍，兒子都替他們高興，大力鼓掌，不過BBQ知道自己表現失準，都有點失落。

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責任編輯：王明芳