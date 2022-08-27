  • 29°C
香港時間 : 2022827日 (週六) 09:50
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 過敏 濕疹過敏大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【酷熱天氣】天文台發酷熱天氣警告　未來3日持續炎熱

社會 09:37 2022/08/27

分享：

分享：

熱門 過敏 濕疹過敏大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩

天文台發酷熱天氣警告，未來3日持續炎熱。（陳靜儀攝）

天文台於今早6時45分發出酷熱天氣警告，提醒市民預防中暑，要避免長時間在戶外活動。如果要在戶外活動或工作，最好戴寬邊帽，穿淺色、寬鬆的衣服，盡量留在蔭涼的地方、要充分喝水，但避免喝含咖啡因或酒精的飲品。如有不適，要盡快看醫生。

勞工處提醒僱主，由於酷熱天氣警告生效，僱主應評估僱員中暑的風險，並採取有效預防措施，例如提供清涼飲用水、架設臨時設施遮擋陽光、提供機械輔助工具讓僱員減少體力消耗，並盡量提供有蓋及通風良好的空間，讓僱員在休息或用膳時使用。僱員要定時喝水和留意身體狀況，若有頭痛或口渴等中暑早期徵狀，應立即到陰涼處休息和飲水，並通知主管以作適當行動。

【TOPick診症室】拆解預防年輕人情緒問題方法　醫生籲從小學習

【獨家優惠】限時搶屈臣氏網店購物滿$450減$50折扣碼：https://topick.hket.com/article/3312966/

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：鄧凱文 

相關文章

【第五波疫情】醫管局下周重啟亞博200張病床　非緊急手術、日間治療受影響
16:52 2022/08/19
【第五波疫情】醫管局下周重啟亞博200張病床　非緊急手術、日間治療受影響
【第五波疫情】新增6,654宗確診　今起預留2,500至5,000病床收新冠病人【不斷更新】
16:42 2022/08/23
【第五波疫情】新增6,654宗確診　今起預留2,500至5,000病床收新冠病人【不斷更新】
【第五波疫情】今增7884宗確診　公立醫院爆醫護婚宴群組【不斷更新】
16:25 2022/08/24
【第五波疫情】今增7884宗確診　公立醫院爆醫護婚宴群組【不斷更新】
【第五波疫情】今日新增8,579宗確診個案　另錄9宗離世個案【不斷更新】
16:56 2022/08/25
【第五波疫情】今日新增8,579宗確診個案　另錄9宗離世個案【不斷更新】
【第五波疫情】今日新增7,835宗確診個案　170宗輸入個案【不斷更新】
16:40 2022/08/26
【第五波疫情】今日新增7,835宗確診個案　170宗輸入個案【不斷更新】

你可能感興趣

【第五波疫情】醫管局下周重啟亞博200張病床　非緊急手術、日間治療受影響
16:52 2022/08/19
【第五波疫情】醫管局下周重啟亞博200張病床　非緊急手術、日間治療受影響
【第五波疫情】新增6,654宗確診　今起預留2,500至5,000病床收新冠病人【不斷更新】
16:42 2022/08/23
【第五波疫情】新增6,654宗確診　今起預留2,500至5,000病床收新冠病人【不斷更新】
【第五波疫情】今增7884宗確診　公立醫院爆醫護婚宴群組【不斷更新】
16:25 2022/08/24
【第五波疫情】今增7884宗確診　公立醫院爆醫護婚宴群組【不斷更新】
中暑 天氣 小學 咖啡 飲品 頭痛 天文台 酷熱天氣 醫生 勞工處

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【性侵菲傭】夫婦涉合謀強姦菲傭案　陪審團一致裁定夫婦強姦等4罪不成立
14:33 2022/08/26
【性侵菲傭】夫婦涉合謀強姦菲傭案　陪審團一致裁定夫婦強姦等4罪不成立
【鬼月禁忌】鬼門關10大禁忌　避免說「再見」玩偶要藏起
17:46 2022/08/26
【鬼月禁忌】鬼門關10大禁忌　避免說「再見」玩偶要藏起
【有個閨密叫祖藍】楊千嬅解釋移居上海真正原因　強調與丈夫並非一見鍾情
14:00 2022/08/25
【有個閨密叫祖藍】楊千嬅解釋移居上海真正原因　強調與丈夫並非一見鍾情