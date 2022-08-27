【酷熱天氣】天文台發酷熱天氣警告　未來3日持續炎熱

▲ 天文台發酷熱天氣警告，未來3日持續炎熱。（陳靜儀攝）

天文台於今早6時45分發出酷熱天氣警告，提醒市民預防中暑，要避免長時間在戶外活動。如果要在戶外活動或工作，最好戴寬邊帽，穿淺色、寬鬆的衣服，盡量留在蔭涼的地方、要充分喝水，但避免喝含咖啡因或酒精的飲品。如有不適，要盡快看醫生。

勞工處提醒僱主，由於酷熱天氣警告生效，僱主應評估僱員中暑的風險，並採取有效預防措施，例如提供清涼飲用水、架設臨時設施遮擋陽光、提供機械輔助工具讓僱員減少體力消耗，並盡量提供有蓋及通風良好的空間，讓僱員在休息或用膳時使用。僱員要定時喝水和留意身體狀況，若有頭痛或口渴等中暑早期徵狀，應立即到陰涼處休息和飲水，並通知主管以作適當行動。

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記者：鄧凱文