【新冠疫情】劉澤星：難界定現處第5波或第6波　形容檢測陰性赴宴屬好提議

▲ 劉澤星指難界定現處第5波或第6波，形容檢測陰性赴屬好提議（資料圖片）

本港疫情持續高企，港府昨宣布明起出席2枱或以上「宴會」的人士須持有陰性檢測證明；港府專家顧問、港大醫學院院長劉澤星形容屬好提議，因可減病毒傳播。他認為現確診數字上升，或是由於早前染疫人士，抗體已經開始下跌至低水平，加上全港只有3分2人接種了3劑疫苗；他提醒，Omicron BA.4或BA.5變異病毒株已佔整體個案逾40%，呼籲高危人士盡快完成接種3劑疫苗，而50歲以上人士應完成4針接種。

目前的新冠病毒即時繁殖率是約1.44，反映每名確診者可能會傳染給多於1人，劉澤星指數值每日緩慢上升，如果即時繁殖率達2或3，整體感染數字就會急速上升。他認為疫情升溫，或是由於早前染疫人士，抗體已經開始下跌至低水平，加上全港只有3分2人接種了3劑疫苗，尤其是長者完成接種的比率較低。

Omicron BA.4或BA.5變異病毒株已佔整體個案逾40%，劉澤星認為由於BA.4或BA.5較容易出現免疫逃逸，即使新冠康復者亦可能再受感染；他提醒使BA.5引起的併發症較輕微，未接種疫苗的人死亡率及併發症機會亦會增加，呼籲高危人士盡快完成接種三劑疫苗。

對於明起出席2枱或以上「宴會」的人士須持有陰性檢測證明，劉澤星形容屬好提議，因脫口罩進食屬高危活動， 快測陰性可減低傳播，及減低帶病毒回家傳染給家人的機會。

他又指，現難以界定處於第5波疫情延續抑或第6波，最重要是整體疫情可控，至於新冠肺炎會否在本地成為風土病，要由公共衛生專家界定。

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記者：鄧凱文