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【COLLAR成員】Winka再隔空支持So Ching　鼓勵：你不是一個人在對抗這世界

娛樂 11:10 2022/08/27

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力撐So Ching！

MIRROR演唱會發生嚴重事故，導致舞蹈員兩傷意外，其中李啟言（阿Mo）仍留醫，情況一直備受外界關注！

阿Mo的女朋友蘇芷晴（So Ching）一直在背後默默支持他，並相信阿Mo很會康復陪她做未完成的事，So Ching對男友不離不棄的心令人感動。

不過由於自意外發生後，So Ching一直未有歸隊工作，更屢傳她將會離開COLLAR，並被網民抨擊叫她離隊，幸好其隊友對她全力支持。

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Winka再次隔空鼓勵So Ching

當中隊員陳泳伽（Winka）更多次為So Ching護航，並表示「可以不愛不要傷害」更強調一個都不能少，總之全隊上下一心撐So Ching及阿Mo！ 

近日Winka在社交網上載室內攀石的短片，留言表示：「我相信每個人，每日都好努力咁做個更好嘅自己。會失敗、會挫折、會難過，但唔放棄應該就可以了。」

她續說：「最近發現運動係好好學習到點樣接受失敗，然後了解自己嘅極限收拾心情再嚟一次。」相信是隔空為So Ching打氣。

隨後，她亦轉發兩篇短文帖文並標上So Ching的社交網帳號：「「欸，我想讓你聽見，你不是一個人在對抗這世界。」另一篇則寫上：「欸，我想買下你全部的不快樂，然後我們再一起完成所有的事，好不好？」可見，Winka與So Ching姊妹情深，無論發生任何事，都會在其身邊支持她。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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