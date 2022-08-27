【錐心之痛】突走路歪斜肚痛嘔吐揭患腦癌 網紅4歲兒不敵癌魔離世

台灣網紅媽媽、美食作家「便當夫人」經常在網上分享為5個孩子準備的便當而爆紅，但她今年初突然停止更新，直接透露其4歲兒子晨翔突走路歪斜肚痛嘔吐，後揭患上DIPG腦癌，經過大半年積極治療，晨翔在本月22日不敵癌魔，在媽媽懷中離世。

「便當夫人」在本月23日其facebook專頁發帖，稱兒子晨翔於本月22日晚上離世，

你聽著我的心跳來到這世上，也讓你聽著我的心跳離開這世界，這個孩子跟我們在一起的4年8個月17天3小時又41分鐘的短暫時間裡，給我們的就像他的名字一樣，晨翔，像是在溫暖的陽光中飛翔的感覺一樣，一直是給我們一種開闊、溫暖且感心。他離開那殘破不堪的肉體，化成一抹晨光隨著媽媽回家了。

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

「便當夫人」分享到，兒子晨翔去年底才剛過完4歲生日，但今年初某日睡前突將飯後吃的水果全吐，初時以為是腸胃型感冒，但數日後走路會歪著頭、顛簸，笑容也只有半邊臉有反應，經送院檢查後發現，晨翔的腦幹有個約6厘米大的陰影，後證實晨翔患上了內因性滲透型腦幹膠質瘤（Diffuse Intrinsic Pontine Glioma，DIPG），屬於兒童腦癌的一種。

「便當夫人」稱，經過數月治療，她在醫生建議下曾攜同兒子到美國爭取臨床新藥試驗，成為台灣首宗前往美國治療DIPG的個案。無奈晨翔病情惡化速度太快，美國方面希望晨翔先做20次放療才再開始用藥，「便當夫人」認為此舉風險太大，最終決定放棄返回台灣。

之後的日子，晨翔一邊在台進行藥物治療，一邊在有限的時光和家人相處，晨翔的爸爸不放棄一絲希望，隻身飛往德國法蘭克福購買近年對DIPG最有效的抑制劑嗎但晨翔的病情始終未見起色，上月24日曾因腦壓過高緊急入院，經9小時手術把後腦淺層兩顆極大的腫瘤切除後，病情才稍微受控。

過了數周，晨翔病情再急轉直下，「便當夫人」在本月21日於Facebook貼出黑白照指：「該放手了。會好好的陪著你走完。」並有「#不加油了」、「#放手也是一種愛你的方式」等標籤。

據了解，DIPG是一種具有破壞性、侵襲性的兒童腦腫瘤，佔所有兒科腦腫瘤的約10-15％，在目前缺乏有效療法的情況下，DIPG目前是整體兒科腦癌死亡的主要原因。發病年齡平均為5-9歲佔中樞神經系統腫瘤的一成，在發病前，常見的徵狀為眼球運動出現障礙；面部表情，語言能力受影響；咀嚼與吞嚥困難；四肢無力；步行與運動協調出現障礙；頭痛及嘔吐。而DIPG患者存活率偏低，90％的兒童將在初診後2年內死於該病，5年後存活率不到1％。

DIPG存活率極低，港安醫院神經外科專科醫生梁顯信曾表示，DIPG患者發病1年後存活率在70%以下，5年後會降至1%以下︰「此病主要患者均是兒童，是兒童腦癌中最難醫的一種，即使進行電療對提升存活率幫助亦不大。」

梁指，DIPG會影響腦幹功能，導致呼吸、四肢活動能力受阻，更會影響神志清醒。「現有腦癌治療對控制DIPG作用不大；至於另類療法，在香港、美國等先進地區限制亦較多，例如要獲權威機構認證，證明對病情有幫助才可進行；目前在港僅可用電療治療。」

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：羅嘉欣