【癌症家族】一家三口先後患大腸癌　癌末兒子積極抗病17年未復發

▲ 台灣三母子在17年內先後確診大腸癌。

即使罹患末期癌症，也未必是絕路。台灣三母子在17年內先後確診大腸癌，其中小兒子和媽媽更被診斷出屬癌末，癌細胞已擴散至周邊器官，但3人選擇積極接受治療，成功抗癌，肛門也得以完整保留，因此亦鼓勵癌友別放棄。

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綜合台灣媒體報道，台中榮民總醫院日前分享一個家族性腸癌病例，並由當事人分享抗病經歷。17年前，居於彰化的張先生在35歲時被診斷出患上大腸癌，且因腫瘤過大，已入侵十二指腸和胰臟，無法開刀切除，醫生估計張先生只剩下約3個月至半年壽命。後來，他接受了10多次化療，腫瘤縮小近7成，及後因腫瘤糜爛致內出血，需開刀做手術，至今已17年也沒有復發。

然而就在9年前，當時張先生73歲的媽媽因腹部悶痛，也被檢查出罹患末期大腸癌，癌細胞並已轉移腹膜，難以開刀完全清除腫瘤。當時張先生的媽媽認為自己年紀大，不想治療，但被張先生用自己的抗癌經驗，成功說服接及治療。在經過15次化療後，至今也沒有再復發。

直到去年，張先生55歲的大哥因出現血便，接受檢查後發現肛門位置有腫瘤，確診大腸癌。由於腫瘤位置靠近肛門，若進行手術需切除肛門，最終他接受3個月放射性治療，成功令腫瘤縮小消失。張先生以家族抗癌經驗鼓勵病友：「只要配合醫療團隊治療，癌症是可被治癒！」

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台中榮民總醫院醫師黃俋霖表示，大腸癌有10至15％家族遺傳機率，如果有大腸癌家族病史的民眾，罹患大腸癌的機率會比一般人高出2至4倍。而一種稱為「Lynch症候群」的家族性腸癌，是指上下兩代、連續3人罹患大腸癌，其中一人年齡會小於40歲。黃俋霖呼籲，若發現排便習慣有所改變，如出現腹瀉、便秘、腹痛、腹脹、血便或糞便帶血、食慾不振體重減輕，就應接受檢查，及早發現和治療。

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責任編輯：羅嘉欣