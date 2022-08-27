【第五波疫情】蔡若蓮指若單日確診破萬　或調整全日面授課標準

▲ 蔡若蓮指若單日確診破萬 或調整全日面授課標準

本港疫情升溫，連續3日確診破7,000宗確診，教育局長蔡若蓮指，下周開學要平衡學生健康安全及學習需要，一旦單日確診逾萬宗，會考慮調整恢復全日面授課堂的標準及需要除口罩的課外活動安排，並建議家長應在開學前兩日每日為子女進行快速測試及減少外岀。

教育局長蔡若蓮表示，當局會審視防疫指引，一旦單日確診超過1萬宗，會考慮調整恢復全日面授課堂的標準，及檢討需要除口罩的課外活動安排；若疫情再嚴峻，或會考慮其他措施，如靜態的樂團活動要將學生再分隔更開及加裝隔板等。她又建議家長在開學前2日開始，每日為子女進行快速測試，以及減少外岀。

她又指，6個月至3歲幼童的疫苗接種起步較遲，現時接種率較低，她強調打針非常重要，呼籲家長盡快安排學童打針，又指會推出學校獎勵計劃，每月收集學校學生接種數字，如接種率達到一定程度，會獲得金、銀、銅獎，希望推動接種疫苗。她續指，現時教師已有疫苗通行證，但學生沒有，要靠學生的公德心，若確診必須主動申報。

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記者：鄧凱文