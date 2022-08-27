  • 31°C
香港時間 : 2022827日 (週六) 12:53
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 過敏 明日戰記 濕疹過敏大全 李啟言 白色強人II 超市大搜查 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【明日戰記】古天樂兩日票房破千萬　堅持特技全港人製造：怕冷言冷語很難做下去

娛樂 11:25 2022/08/27

分享：

分享：

熱門 過敏 明日戰記 濕疹過敏大全 李啟言 白色強人II 超市大搜查 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

古天樂有份投資兼任監製及男主角的香港特技片《明日戰記》，在前日（8月25日）周四正式上映，至昨日上畫兩天， 港、澳累計票房迅破1000萬元，截至今日早上10時，香港票房已突破1250萬。

事實《明日戰記》作為香港首套科幻動作特技片，事前有不少人不看好，古天樂之前接受TOPick方問也坦言曾受冷言冷語：「但如果怕聽冷言冷語，便很難做下去，你覺得是對的，便要堅持去做。」

    點擊圖片放大
    +4
    +3

曾感到沮喪

說到最沮喪的時候，他稱疫情最初出現時，確為製作帶來打擊：「我們預計2019年上映，疫情初初出現時，特技部分本來已差不多完成，這些工序好難帶回家做，一定要用公司的資源，故是很大的考驗，你說搞持技、拍攝，甚至場景塌了，都有辦法解決，但疫情打亂所有計劃，最初以為幾個月便過去，但一年、兩年情況依然，有一刻不知怎行下去。」

而且古天樂拍此片是想培育香港拍特技片的人才，正式決定開拍前，與導演吳炫輝在公司天台試驗3個月。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

全香港製作

吳炫輝分析稱：「開頭都想製作可以更快，以電影角度來說，拍完最好一年後就出街，經濟原則上是最好，所以應該將工作拆成10、20間公司，在世界不同地方做，然後將成果合併在一起。」

導演坦言，曾經有想過將部份特技拿去歐洲做：「但古生說，你全部拿去給別人做，我們做了甚麼？得到甚麼？學懂甚麼？我們是需要學習過程，因為我們的初心是那時上天台那樣，自己落手落腳做，你們要自己搞！」於是《明日戰記》特技全由香港人製作，不假外求。

影片推介：

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【明日戰記】古天樂無懼冷嘲勢要拍好特技片　劉青雲力撐：為夢想要冒險
20:05 2022/08/25
【明日戰記】古天樂無懼冷嘲勢要拍好特技片　劉青雲力撐：為夢想要冒險
【明日戰記】見証古天樂成就港片里程碑　吳炫輝+姜皓文：古生是超級工作狂
18:55 2022/08/17
【明日戰記】見証古天樂成就港片里程碑　吳炫輝+姜皓文：古生是超級工作狂
【明日戰記】劉嘉玲挺身支持古天樂完成夢想　劉青雲慶幸參演香港科幻片
15:14 2022/08/23
【明日戰記】劉嘉玲挺身支持古天樂完成夢想　劉青雲慶幸參演香港科幻片

你可能感興趣

【明日戰記】古天樂無懼冷嘲勢要拍好特技片　劉青雲力撐：為夢想要冒險
20:05 2022/08/25
【明日戰記】古天樂無懼冷嘲勢要拍好特技片　劉青雲力撐：為夢想要冒險
【明日戰記】見証古天樂成就港片里程碑　吳炫輝+姜皓文：古生是超級工作狂
18:55 2022/08/17
【明日戰記】見証古天樂成就港片里程碑　吳炫輝+姜皓文：古生是超級工作狂
【明日戰記】劉嘉玲挺身支持古天樂完成夢想　劉青雲慶幸參演香港科幻片
15:14 2022/08/23
【明日戰記】劉嘉玲挺身支持古天樂完成夢想　劉青雲慶幸參演香港科幻片
古天樂 娛樂人物職業 演員 動作片 科幻片 電影 導演

最高瀏覽

【性侵菲傭】夫婦涉合謀強姦菲傭案　陪審團一致裁定夫婦強姦等4罪不成立
14:33 2022/08/26
【性侵菲傭】夫婦涉合謀強姦菲傭案　陪審團一致裁定夫婦強姦等4罪不成立
【鬼月禁忌】鬼門關10大禁忌　避免說「再見」玩偶要藏起
17:46 2022/08/26
【鬼月禁忌】鬼門關10大禁忌　避免說「再見」玩偶要藏起
【有個閨密叫祖藍】楊千嬅解釋移居上海真正原因　強調與丈夫並非一見鍾情
14:00 2022/08/25
【有個閨密叫祖藍】楊千嬅解釋移居上海真正原因　強調與丈夫並非一見鍾情