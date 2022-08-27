【明日戰記】古天樂兩日票房破千萬　堅持特技全港人製造：怕冷言冷語很難做下去

古天樂有份投資兼任監製及男主角的香港特技片《明日戰記》，在前日（8月25日）周四正式上映，至昨日上畫兩天， 港、澳累計票房迅破1000萬元，截至今日早上10時，香港票房已突破1250萬。

事實《明日戰記》作為香港首套科幻動作特技片，事前有不少人不看好，古天樂之前接受TOPick方問也坦言曾受冷言冷語：「但如果怕聽冷言冷語，便很難做下去，你覺得是對的，便要堅持去做。」

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曾感到沮喪

說到最沮喪的時候，他稱疫情最初出現時，確為製作帶來打擊：「我們預計2019年上映，疫情初初出現時，特技部分本來已差不多完成，這些工序好難帶回家做，一定要用公司的資源，故是很大的考驗，你說搞持技、拍攝，甚至場景塌了，都有辦法解決，但疫情打亂所有計劃，最初以為幾個月便過去，但一年、兩年情況依然，有一刻不知怎行下去。」

而且古天樂拍此片是想培育香港拍特技片的人才，正式決定開拍前，與導演吳炫輝在公司天台試驗3個月。

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全香港製作

吳炫輝分析稱：「開頭都想製作可以更快，以電影角度來說，拍完最好一年後就出街，經濟原則上是最好，所以應該將工作拆成10、20間公司，在世界不同地方做，然後將成果合併在一起。」

導演坦言，曾經有想過將部份特技拿去歐洲做：「但古生說，你全部拿去給別人做，我們做了甚麼？得到甚麼？學懂甚麼？我們是需要學習過程，因為我們的初心是那時上天台那樣，自己落手落腳做，你們要自己搞！」於是《明日戰記》特技全由香港人製作，不假外求。

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