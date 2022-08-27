【痞子殿下】周嘉洛戲服與于洋撞衫向武俠片致敬　朱敏瀚化身蝙蝠俠型爆

▲ 劇組真的很有心思！

TVB劇集《痞子殿下》即將進入結局周，劇情愈趨緊湊，劇情講到升呢鎮首的紀威(周嘉洛飾)帶隊上山剿滅山賊，紀威出發前獲贈「天蠶寶衣」，齋聽名以為「天蠶寶衣」很架勢， 原來只有保暖功能，純屬笑料。

不過其實該件「天蠶寶衣」大有來頭，資深藝人于洋於1983年播出的短劇《七彩如來神掌》中就穿過類似戲服。

【痞子殿下】與周嘉洛+陳瀅+JW玩遊戲爆秘密 朱敏瀚大膽指出TVB缺點

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與于洋撞衫

據知劇組特意為嘉洛找來近似戲服，藉此向經典作品《如來神掌》系列及粵語武俠長片致敬。對於和前輩于洋「撞衫」，嘉洛受訪時笑指自己未夠班:「于洋大哥型好多，同埋覺得幾唔好意思，因為有場戲唔小心整爛咗件衫，好彩後尾都補得番。」

▲ 周嘉洛呢個造型係向《如來神掌》系列同埋粵語長片致敬。

化身蝙蝠俠 陳瀅冧爆

至於升呢副鎮首的裘千刀(朱敏瀚飾)則因「突發事件」性情大變；事緣千刀化身「一 劍大俠」撇甩大隊獨自上山再剿山賊，但一覺醒來後忘記所發生一切，後被霍青山 (曹永廉飾)診斷患上「離魂分裂症」，因而爆出雙重人格，升呢變得成熟、聰明兼有領導才能。

朱仔「一劍大俠」造型帥氣，戲服則跟足劇中漫畫「一劍大俠」，相當有心思。朱仔受訪時透露非常滿意相關造型，笑言感覺有點似Batman，更大爆陳瀅對其造型非常冧豬，他說:「佢見到我呢個造型嘅眼神好似見到偶像咁，畀咗好多信心我。」

服裝第二焗

朱仔更笑指套戲服是全劇「第二最焗」:「除咗猩猩衫，呢套應該係全套劇第二熱嗰件衫，好彩拍攝時都習慣咗流汗嘅狀態，好記得有一日拍完畀番套衫服裝部，佢哋好驚訝點解件衫冇乜汗，主要係因為啲汗流到冇得再流，佢哋好擔心我中暑，但回想番都係覺得好玩。」

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《痞子》NG合輯

另外，「See Saw 先」在YouTube頻道釋出《痞子》NG合輯，化了孖膶腸妝的朱仔和嘉洛講對白時瘋狂流口水，嘉洛的口水更流晒落狗仔身上，兩人對望時更忍不住笑場;由於《痞子》劇情瘋狂，令一眾拍至忘我境界的演員也變得瘋狂，NG時勁輪流 大爆英文，包括 Fans、Thank you、Bye Bye、Sorry 等，相當爆笑。

原來JW拍攝《魁夢傳奇》場口時獻唱了首本名曲《矛盾一生》，令現場即時變成迷你音樂會，其他演員化身粉絲揮手，氣氛熱鬧。

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第21集 (29/8)

紀威推敲出山賊藏身之處，獨自連夜上路，卻被山賊捉住。紀威重遇溫柔， 驚見父皇紀炯......山寨王副手朱標請求殺掉紀威與溫柔，山寨王決定以比 腕力的方式定奪眾人生死。紀威誤打誤撞下贏了比賽，山寨王大怒，用匕 首刺中紀威......危急之時，裘勇、千刀等人趕到，混亂間小妹被朱標挾持 至山崖，千刀英雄救美。紀炯道出有人謀朝篡位，他逃出皇宮遭山賊所擒; 而當日下旨殺紀威和青山之人，並非紀炯。千刀忽然問裘勇當年可有殺死 其親父......