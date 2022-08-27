【公屋上樓】輪候公屋14年獲派啟業邨嫌舊 港女用盡3次機會嘆：越派越差

不少港人面對住屋問題，一名港女輪候公屋14年，首兩派均因樓齡太舊而拒絕，近期她收到第3次配房通知信，獲派逾40年樓齡的九龍灣啟業邨低層單位，她慨嘆越派越差，「最後一派亂派都要啃」，引起大批網民熱議。

一名港女近日在「小紅書」發文，稱自己14年前以一人身份輪候公屋，7年後再加與丈夫名輪候，合共輪候14年公屋。

她早前獲首派樂華南邨，她因太舊而拒絕，之前2派，分別順天邨，她又以同樣理由拒絕配房，

樓齡40年了，我哋都50幾歲了，如果10年8年要拆太麻煩，又要花錢搬屋。

近日她收到第3次配房通知信，獲派至九龍灣啟業邨一個低層單位，每月租金為1,462元。但她對再分配舊樓感到失望，更直言拿到信時「崩潰了」，

在焦慮中等待公屋三派，拿到信崩潰了，驚嚇，越派越差，最後一派亂派都要啃。

帖文引起網民熱議，大批網民稱，啟業邨環境不錯，勸她要房子住就好，要知足常樂，「啟業幾好，樓下已有冷氣街市，去德福淘大都好近，附近巴士綫又多，地鐵又有九龍灣」；有網民斥其要求多多，揶揄：「千幾蚊想點先，唔滿意就使3萬蚊去租海景私樓」。

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責任編輯：王明芳