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【強制檢測】星河明居及穗禾苑慶盛閣　共11人士違強檢公告

社會 12:03 2022/08/27

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星河明居及穗禾苑慶盛閣，共11人士違強檢公告

港府今（27）於被納入強制檢測公告的鑽石山星河明居B座，及沙田穗禾苑慶盛閣進行執法行動，分別有9人及12名人士違反強制檢測公告，政府已向該等人士發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測，並向其中11人發出10,000元定額罰款通知書。

政府派員於該幢大廈出入口查核受檢人士的檢測證明，確認他們是否已按有關要求進行檢測。政府感謝大部分受檢人士遵守強制檢測公告，通力合作共同抗疫。

政府會繼續嚴格執法，所有受檢人士須遵從強制檢測公告。任何相關人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處第五級罰款（50,000元）及監禁六個月。

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記者：鄧凱文

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穗禾苑 鑽石山 著數優惠 強制檢測 星河明居 記者

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