【遇上真愛】失明少女大學遇知心暖男陪醫病　重見光明後首見真愛：如想象中英俊

▲ 美國一名少女失明後遇上真愛。

愛情可能真是盲目，美國一名24歲女子在數年前因患上眼疾而視力衰退，最終更失明。但她依然積極求學，並在校國認識了一名異性好友，陪伴她走過抗病路。而當女子在接受手術後恢復視力，發現身旁好友竟是一名俊男。二人其後互表愛意，成為情侶，最終在去年6月成婚。

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據《Daily Mirror》報道，美國新墨西哥州24歲女子Sophia Corah，在2017年5月某日早晨，起床時發現視力變得模糊，求醫證實患上「圓錐角膜」（keratoconus）。患者的眼角膜會因此變得越來越薄，繼而引發視力模糊、複視、散光、近視等症狀。而Sophia亦在同年8月被醫院宣判失明。

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儘管失去視力，Sophia沒有放棄升學，並成功讀一間大學的心理學系，同時遇上25 歲的男生Christian Corah，兩人一拍即合，很快就成為好友。Christian除了對Sophia給予關心和照顧外，也為她尋找許多文獻資料，並向多位眼科權威作諮詢，同時積極為她籌組相關手術費。

最終，Sophia得以在2018年10月接受手術治療，並在2019年8月完全恢復視力，重見光明。Sophia形容第一次看到Christian的外貌時，是「一如她想像中英俊（just as handsome as I imagined）」。

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Sophia亦發現自己對Christian的感情，於是在2020年10月向對方告白，而Christian對她也有愛意，雙方繼而拍拖，感情發展迅速。Christian很快地在2021年1月向女友求婚，同年6月他們就結為夫婦。Sophia表示：

不論他的長相如何，我與他已建立深厚關係。與其說是愛上他的外表，我更相信自己是愛上了他這個人。

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責任編輯：羅嘉欣