【高球場建屋】謝展寰冀壓縮環評時間　強調不為建屋犧牲保育　

▲ 謝展寰冀壓縮環評時間，強調不為建屋犧牲保育（資料圖片）

政府粉嶺高球場發展建屋環評報告未獲環諮會通過，需要 土木工程拓展署 補交資料。環境及生態局局長謝展寰指，明白建屋需求很急切， 希望壓縮環評時間，強調 不會為建屋犧牲環境；他又指當局 希望改變被動式保育， 轉為積極保護，未來北部都會區發展會修復成大片濕地。

環諮會早前暫緩對粉嶺高球場環評報告作出決定，需要 土木工程拓展署 補交資料。謝展寰指，明白建屋需求很急切，正研究簡化及標準化環評程序， 同時在生態調查方面提供更詳盡指引，相信相關程序得到改善，就不會再出現今次高球場環評報告事件：

我們如何令環評研究需要研究的地方不要遺漏，要做得齊全、做得更好，這兩點對將來環評制度及土地供應時間表都是重要關鍵。

他又強調檢討環評程序並非為建屋而犧牲環境生態，希望找到方法做到保育與發展並存，對於 現時保育方式是圈出土地作為生態保育區及緩衝區，他認為成效不彰，舉例如南生圍就因無人管理而被破壞，故當局 希望改變被動式保育， 轉為積極保護，如 能主動修復濕地再作適當管理，形成一個較大及有延續性的濕地保護區，他透露目前漁護署正準備聘請顧問，對新的濕地保護區進行研究，估計明年底便可完成研究：

濕地很多地方都是分散，東一塊，西一塊，中間有些已乾塘，有些是泥地等，這種分散濕地對物種來說，生存吸引力不是最大。如果能夠將濕地連在一起，成為大塊濕地，對物種無論吸引力和生存條件都會好很多。

政府擬在粉嶺高球場建1.2萬伙公屋，環諮會於8月19日續議有關環境影響評估報告。環諮會主席黃遠輝會後表示，經兩次合共逾20小時的會議後，決定暫時不就報告作任何建議，因檢視報告期間委員就不同環節均有很多意見，報告未能滿足所有委員的要求，詳情請看：下一頁。

最新影片：

【獨家優惠】限時搶屈臣氏網店購物滿$450減$50折扣碼：https://topick.hket.com/article/3312966/

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：鄧凱文