【癌症警號】女子3年瘦10公斤驚患末期胰臟癌　醫生揭胰臟癌唯一早期徵兆

▲ 台灣一名患有高血壓高血脂的女病人，3年來瘦了10公斤，及後確診末期胰臟癌。

胰臟癌因早期幾乎毫無病兆，大部份患者確診時已屬晚期，存活率極低，因此又有「無聲殺手」的稱號。台灣禾馨民權健康管理診所院長林相宏最近就分享一宗病例，指一名50歲、患有高血壓高血脂的女病人，近3年來慢慢瘦了10公斤，暗自高興。直到近日染疫後腹部出現悶脹感、胃口下降，求醫才發現滿肚「腹水」，確診末期胰臟癌。

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林相宏醫師在Facebook專頁分享一宗病例，提到每次聽到胰臟癌的患者描述生病過程，就會令他心中出現很多「早知道」，因此也想為大眾提供更好的衛生教育，不想讓遺憾的事重複發生。

他表示，曾遇過一名50歲女患者，平時只有高血壓、高血脂疾病，近3年來慢慢瘦了10公斤，不過身體沒有任何不舒服。患者心中暗自竊喜，但反而突然罹患了糖尿病，並需要 服用糖尿病藥。兩個月前，患者感染了新冠肺炎後，才開始覺得腹部有悶脹感，整個肚子都感到發脹，吃胃藥也無效。

直到胃口下降，患者才驚覺有異常。結果一照超音波，發覺全肚都是癌症產生的「腹水」，切片確診患上末期胰臟癌，林相宏稱已達「腹水難收」的階段。

以下是6個胰臟癌常見徵狀：

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林相宏指出，血糖上升可能是胰臟癌早期唯一徵兆，血糖上升會早於胰臟癌3年來報到，高達8成的胰臟癌病患都有高血糖症狀。若是新診斷的糖尿病是更危險，因為未來3年內有1%風險會得到胰臟癌，且屬一般人的8倍，需每年進行檢查。

林相宏亦表示，年紀越大，得到糖尿病的風險越高，體重反而下降。所以如果血糖上升，伴隨體重下降，就要非常非常小心。他並補充，出現腹脹、胃悶，食胃藥也沒效時，就不要一直當成胃病，更要小心是胰臟問題，假設已到胃口和體重都下降，通常已來不及。

以下是台灣胃腸肝膽科醫生錢政弘，提倡3招可有效降低患胰臟癌風險：

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責任編輯：羅嘉欣