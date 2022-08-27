【邊度都有外星人】孖鄭子誠探討外星人傳聞　陸永盼見到UFO：我一次都沒見過

▲ 這個世界真的有UFO？

由鄭子誠及陸永主持的節目《邊度都有外星人》，昨晚(8月26日)於J2首播。二人先前合作大受好評，今次再接再厲，探討有關外星人的各種傳聞。

陸永在開場時自言曾是UFO迷，直到近年隨着秘密文件公開，認為外星人的存在是無容置疑，而節目目的是分辦孰真孰假。

講到Tesla大家都會想到大行其道的電動車，其實車名概念來自發明家、「交流電之父」Nikola Tesla。有人甚至指他是最接近神的男人。

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提出UFO存在

第一集陸永同鄭子誠請來「外星文明研究者」Tecki 擔任嘉賓，他對外星人的存在深信不疑，並表示帶過10多次隊看UFO，每次都成功，自己亦前後看過200幾架次不明飛行物體。

節目開始Tecki提到地球其實已經被一班壞的外星生物蜥蝪人、小灰人「控制」超過25,000年，各位身邊很可能有一位外星生物存在。

Tecki接着提到發明家Tesla，網上一直流傳他是來自金星的軍官，靈魂滯留在地球，因而輪迴投胎為人類。他又提到Tesla冥想時會連結到「阿卡西」空間(無限空間)，可以接觸到外太空科技，這樣便解釋到他所有超越時代發明的出處。

▲ 提出UFO存在。

展示聲稱為FBI解密文件

節目中Tecki又展示一幅聲稱為FBI解密文件，指出 Tesla 是被地球人收養的外星人，國籍一欄寫上「金星」。當 Tesla86歲離世時，他儲存在夾萬內的大量發明草圖不翼而飛，2016從解密文件顯示，草圖一直由美國政府接收。

Tecki拍牽涉的全部是外星科技：「真正的金星物理軀體，應該有400幾歲命，因為輪迴到地球人嘅身體，所以佢嘅生命先咁短。」 鄭子誠指對外星人存在與否持觀望態度，只相信數據和證據。

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佩服Tecki信念 盼見到UFO

至於陸永接受訪問時指一直以來很多名人都被傳是外星生物：「不過今次真係FBI檔案寫 Tesla 係金星人，國籍係金星。當然問題變咗 FBI 份文件可唔信同係咪真。其實相信與否都係隨心同過癮啫。」

他還表示很多人可能會質疑Tecki所說，但不得不佩服他的信念：「我唔會懷疑佢講嘅嘢同拍到嘅片，好多片喺佢屋企附近深井一帶影到，佢帶好多人睇UFO，好多人由唔信睇到信。」

陸永表示圈中圈外愈來愈多人跟Tecki去看UFO，差不多隔天就有團：「最方便係唔使等九年一次，同唔需要乜嘢裝備。我一次都未見過(UFO)， 我哋最後一集，應該會搵佢帶隊去睇。」