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【4區污水陽性】涉九龍城、元朗及東區多個屋苑　派28萬個快測包

社會 16:51 2022/08/27

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本港疫情有上升趨勢。（黃建輝攝）

政府今日（27日）表示，為應對新冠疫情，環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並在一些地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。
 
因應以下各區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約28萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者：

  • 離島區 — 逸東（一）邨及逸東（二）邨
  • 九龍城區 — 德朗邨及啟晴邨
  • 元朗區 — 天華邨及洪福邨
  • 東區 — 康東邨

政府提醒市民，使用快速抗原測試包時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。進行測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。

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責任編輯：伍瑋瑋

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