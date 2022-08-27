【最新疫情】今增8457宗確診　相隔一日再破8000宗【不斷更新】

▲ 衞生防護中心交代最新疫情（黃建輝攝）

本港第五波疫情嚴峻，連續3日確診破7000宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生今（27日）出席疫情記者會。

今增8457宗確診，包括8225宗本地個案及232宗輸入個案。輸入個案個案中，102人在機場確診 、47人在抵港1至3日內確診，有58人抵港4至7日內確診，抵港8至10日內確診則有19宗。

【16：50】

對於70歲或以上只打一針或以下長者如確診，必須到隔離設施，張竹君解釋因他們屬高危人士，死亡率較高，冀可盡早隔離，昨日有10至20名長者因此送往隔離，而照顧者可一同陪同到隔離設施。

現時二次感染率為1%，張竹君指港府專家並沒討論過二次感染會否視為打兩針；不是個案都有做病毒基因排序，料如社區個案相似，大部人均是感染BA.2病毒株。

就17個月大男童個案，劉家獻指其因發燒及抽筋入院，其後抽筋已停，昨日病毒CT值為23，今日為18，屬剛感染，獲處方瑞德西韋，現時維生指數是穩定，眼可動；2位兒科傳染病教授均認為，個案應該是由新冠病毒引致，與疫苗完全無關，提醒如早打針，增加體內免疫力，可減發病情況，如高燒、嘶吼症等。

至於10歲男童於8月25日晚呼吸困難，獲高流量氧氣治療，兩邊有肺花，故本來到明愛醫院，即轉送瑪嘉烈深切治療部，患者有接種兩針疫苗紀錄。

【16：45】

張竹君指，BA.5個案不斷上升，都是預期之內，傳播力比其他病毒株高，難以預期何時到頂，冀盡減聚會。對於9月開學，師生確診比例會較高，每日必須快測，免病毒流入校園，冀減低影響學校，看疫情走勢及平衡學習需要。

劉家獻指，已有路線圖指那一些病房，及同事照顧部冠病人，「將7個聯網變成1個聯網」，會陸續加開病床。私家醫院有300多張床，截至昨日下午，有220病人在私院接受治療，局方與私家醫院聯會有一直溝通，冀加開更多相關病床。

【16：42】

張竹君表示，對於明起赴宴要先快測，她認為可減少大型聚會有傳播，而一般小型聚會都是認識的，不戴口罩可有多點交流。

劉家獻指，公院病床調動進入第三階段，亞博館容量會增加，醫院的病床亦會增加至2500至5000張。外科及骨科的非非冠病人或會受影響，可行下會將影響減至最低；公院員工每日都會做快測，需重點員工如在癌症病房及外展同事，現每周兩次核酸檢測，冀盡快加密至隔日一檢。

【16：40】

今有5間院舍各有一宗個案，包括明愛李嘉誠、大埔康景、新生精神康復會等。另有2間學校個別班別需停課一周，包括比華利中英文幼稚園。

在Omicron變種病毒新亞型方面，8月24日個案中，疑染Omicron BA.4或BA.5個案佔整體個案比例升至48.6%，BA.2.12.1則為7.6%。

【16：30】

劉家獻表示，有2宗嚴重個案，包括17個月大男童，其昨日打首針科興疫苗，及出現發燒及四肢抽筋，並疑短暫停止呼吸，入院檢測出病毒CT值為23.6，港大兒童及青少年科名譽臨床副教授關日華及政府專家顧問劉宇隆均認為患者發病是新冠病毒所致，與打針無關；另一人為10歲男童，其周一發高燒，前日呼吸困難入院，昨日轉送兒童深切治療部。

死亡個案方面，昨多4名患者離世，年齡介乎69至91歲，其中2人未打3劑疫苗，詳情即看：下一頁

另醫管局再新增121名員工確診。

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記者：TOPick港聞組