【嚴重個案】剛打疫苗17個月大男嬰受感染曾停止呼吸　10歲大男童呼吸困難入院

▲ 本港今日新增2宗兒童嚴重個案。（陳永康攝）

本港疫情反彈，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今（27日）出席疫情記者會，公布再多4名患者離世，另外兩宗兒童嚴重個案，一名17個月男嬰及10歲男童感染新冠病毒，病情嚴重要入深切治療部。該名17個月大男嬰，病發同日剛接種第一劑疫苗，專家認為兩者無關係。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻指出，現時仍有2387名患者留醫，357名屬新增病人，再多5名病人情況危殆。

嚴重個案中，包括一名17個月大男嬰，昨晚因發燒及四肢抽搐入仁濟醫院急症室，懷疑一度停止呼吸，轉送瑪嘉烈醫院兒童深切治療部，對新冠病毒呈陽性，並出現嘶哮症，昨日發病前曾接種新冠疫苗。

劉家獻指出，政府專家顧問劉宇隆及瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華均認為，男童的病情是由新冠病毒所致，與接種疫苗無關。男童的家人快速檢測陰性。

該名男嬰接受藥物治療後情況好轉，現時清醒有反應，暫時沒有證據顯示科積疫苗會引起嘶哮症，提醒家長應該要及早為幼兒接種新冠疫苗。

他表示病毒量有上升情況，料患者剛受感染，現時情況嚴重，不過維生指數是穩定。專家料打針前已有新冠病毒感染，而嘶哮症是由於受感染引起。

第二宗兒童嚴重個案是一名10歲大男童，本周一起發燒，快測呈陽性，8月25日晚因為呼吸困難入明愛醫院急症室留醫，昨日轉至瑪嘉烈醫院兒童深切治療部。劉家獻指出10歲男童曾接種兩針疫苗，現時已退燒亦清醒。

另外再多4名患者離世，年齡介乎69至91歲。

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記者：鄧凱文、伍瑋瑋