【器官移植】捐腎救妻但血型不吻合 深情丈夫與人「捐腎」救妻： 很值得

器官移植是挽救生命的重要渠道，新加坡一名37歲女子自歲起備受紅斑狼瘡症折磨，導致腎功能逐漸下降，兩年前更被診斷出身衰竭，每個星期都要接受3次洗腎痛苦不堪，雖然丈夫願意捐腎延續她的生命，無奈二人血型不匹配，後來在新加坡活體配對腎臟交換移植計劃下，丈夫與其他病患家屬換腎，成功延續太太的性命。

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綜合新加坡傳媒報道，現年37歲、任職企業通訊經理的麥秀萍，和39歲丈夫黃建中育有1名8歲女兒。麥秀萍從9歲起患上紅斑狼瘡，受紅斑狼瘡症影響，麥秀萍的腎功能逐漸下降，兩年前更診斷出腎衰竭。

為了活命，麥秀萍開始每周3次、每次4小時洗腎的日子。她形容，自己開始腎衰竭後，她經常感到很疲累，更被逼停工，自言這種日子並非餘生希望過的日子。結婚10年的丈夫黃建中願意捐腎救妻，無奈麥秀萍是A型血、黃建中是B型血，兩人的血型並不匹配，雖然不同血型仍可進行移植手術，但風險大費用高。

當地傳媒指，新加坡自2009年起推行活體配對腎臟交換移植計劃，即有意為患病親友捐腎但無法匹配的捐贈者，可同意為另一名可配對的病患捐腎，為親友爭取換腎的優先權。黃建中透過該計劃，將腎臟捐予血型匹配的陌生人，而對方親人去年則將腎臟捐給麥秀萍，讓兩人重獲新生。

不過，對於對方捐贈者的身份，二人並不知情，但她們十分感激能夠透過計劃成功找到匹配者，

對方讓兩個人，而不僅是一個人，重獲新生。

深愛妻子的黃建中則表示，他對於捐腎毫不猶豫，更透露自己為了移植手術進行運動減肥20多磅，成功調整到最佳身體狀態，

雖然少了一顆腎，但妻子回來了，我覺得值得。

麥秀萍也補充，她心知很多人對於親人捐腎或接受親人的腎臟會忐忑不安，所以丈夫的奉獻讓她很感動。

捐出器官如同捐出自己的一部分，這是很大的犧牲。

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責任編輯：羅嘉欣