【香港小姐】朱千雪入行10年發文回顧過得充實　從拍劇學懂40小時不睡覺

▲ 這十年過得很充實。

2012年香港小姐季軍朱千雪，轉眼入行十年，這十年來她由藝人身份慢慢淡出幕前成為大律師，對她而言絕對是一個難忘的十年。

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十年難忘點滴

未知是否有感而發，她日前在社交網上載美照，並發文回顧十年點滴，光陰似箭，並指在4年拍劇時間令其學懂：40小時不睡覺：「10年前的今天踏上港姐舞台，人生一夜間改變了。這段時間花了4年拍心劇，讓我學懂什麼叫專業，怎樣可以工作40小時不睡覺。」

千雪續說：「另外花了4年半工讀，讓我學懂怎樣分配時間。之後花了1年實習，讓我從新記起當新人的日子。近兩年更學懂怎樣兼顧兩種事業而不忽略家庭。」

▲ 轉眼已入行十年。

自言人生很精彩

她坦言這十年過得很充實，當中亦流過不少眼淚，亦從沒想過自己的生活會如此精彩：「感恩遇上對我不離不棄的好朋友和伯樂。過往是因為有幸走上不同的路，才讓我能肯定自己現在做的每個決定。不知道10年後會變得怎樣，但必定是過往這些經驗成就出來的。」

帖文一出後，獲不少粉絲力讚，更表示會永遠支持她，而其好友蔣家旻和楊秀惠等亦有留言讚好。

入行已備力捧

其實朱千雪於2012年因選港姐奪季軍入行，參選時已人氣高企的她更被捧為「民選冠軍」朱千雪觀眾緣甚好，未正式卸任港姐已經工作不斷，獲無綫力捧，更於第一套參演的電視劇《On Call 36小時II》裡與吳啟華飾演一對情侶。

其後於《EU超時任務》裡首次擔當第一女主角，備受網民好評。與王浩信的螢幕情侶形象更受歡迎，二人當時已被捧為視帝視后大熱，惟最終未能奪獎。

▲ 拍劇甚有觀眾緣。

淡出幕前轉做律師

2015年她向TVB請了一年假，修讀香港中文大學企業傳播社會科學系碩士學位，期間仍有接廣告工作，演藝事業沒有完全停擺。

不斷求進的她，2016年再到香港城市大修讀法律博士學位，4年完成學業，再加一年實習，於2020年9月加入香港大律師公會執委張健利的律師樓「Denis Chang's Chambers」，正式成為旗下大律師，主要負責民事及刑事訴訟。

除了事業外，千雪於2019年榮升人妻，跟拍拖5年任職顧問醫生的吳昆倫註冊結婚。婚後正如她所說，事業家庭兩兼顧，亦為老公努力下廚，絕對是一位內外兼備的好人妻。

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