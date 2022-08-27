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【名人育兒】 帶子女參加慈善游泳比賽 郭晶晶親揭子女是否遺傳游泳天分

親子 16:23 2022/08/27

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郭晶晶與霍啟剛育有一對子女，二人都十分注重育兒教養。郭晶晶獲仁濟邀請擔任「仁濟健康大使」，並現身活動擔任主禮及頒獎嘉賓，為參賽的小朋友打氣，郭晶晶透露子女也有參加是次游泳比賽，丈夫霍啟剛更加出席支持為首次參賽的小女兒打氣。

郭晶晶表示，子女亦有參與是次慈善游泳比賽，由於今次是小女兒第一次參賽，爸爸霍啟剛亦有出席支持。郭晶晶是跳水皇后，她也有為子女報讀游泳課程，他們每星期也要習泳。由於子女年紀尚少，暫時未知道他們是否有游泳天份，但她覺得兩個孩子都對游泳甚有興趣。 她希望子女可以透過今次活動體會得到真正比賽的感受，當她看見小朋友投入比賽，也勾起了以往集訓及比賽的種種回憶。

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郭晶晶亦透露，今年暑假未有為子女特別安排外遊或活動，因為有感今年暑假比以往短，只有約兩星期，所以希望他們可以儘量於假日放鬆身心，為開學做足準備。

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由仁濟醫院及「海外學生會」攜手合辦的「Transworld 2022 Fantastic Summer夏水禮」已於8月19日(星期五)假香港麗豪酒店順利舉行。是次活動將慈善與運動   融合，在推廣運動的同時，亦為「仁濟緊急援助基金」籌募經費。 

「海外學生會」由熱心服務社會的年青人組成，今年的學生會成員共15人，他們善用    暑假的空餘時間積極參與仁濟的義工服務，為仁濟籌募善款，貢獻社會。今年學生會成員更一改以往傳統，舉辦「Fantastic Summer夏水禮」，寓慈善於娛樂。

當日活動劃主要分為兩部分，包括慈善游泳比賽及水上派對。慈善游泳比賽的參賽者為小朋友，比賽項目有30米自由式、30米蛙式及15米持板踢腳。一眾小朋友都投入參與比賽、競逐各個獎項。Transworld 2022大會主席羅穎怡女士邀得富豪酒店集團贊助是次活動場地，並  邀請到郭晶晶女士擔任「仁濟健康大使」，頒發獎項予各得獎者。

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責任編輯：王明芳

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