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【疫情分析】難料疫情何時見頂　張竹君呼籲師生減少課餘活動

社會 17:44 2022/08/27

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本港今日確診個案逾八千宗。（陳永康攝）

本港疫情反彈，今日（27日）新增8457宗確診，包括8225宗本地個案及232宗輸入個案。輸入個案個案中，102人在機場確診 、1至3日47人在抵港1至3日內確診，有58人抵港4至7日內確診，抵港8至10日內確診則有19宗。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指變異病毒株有上升趨勢，OmicronBA.4及BA.5佔48.6%，BA.2.12.1的佔比就維持7.6%，整體而言Omicron BA.4及BA.5個案比例已升至近50%，當中大部分患者帶BA.5病毒株，有關感染情況是預期之內。

張竹君指出，BA.5的傳播力比其他變異病毒株高，預料社區感染個案會快速上升，但現時未能估計疫情何時見頂，提醒市民提高警覺，盡量保持個人衛生，減少非必要活動。

被問到預計9月開學後會否出現大規模爆發，張竹君指師生都是社會一分子，預料學校呈報個案會增多，呼籲師生減少課餘活動，並必須每日做快測，防止陽性個案流入校園。

若每日確診重上過萬宗水平，是否需要暫停面授課堂？她回應指不希望影響學生學習情況，相信政府都會平衡校園生活及疫情需要。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻指出，醫管局病床擴張進入第3階段，料增加2,500至5,000張床位，部分將收新冠病人，通波仔等預約或受影響。

劉家獻指，已有路線圖指那一些病房，及同事照顧部冠病人，「將7個聯網變成1個聯網」，會陸續加開病床。另外私家醫院有300多張床，截至昨日下午，有220病人在私院接受治療，局方與私家醫院聯會有一直溝通，冀加開相關病床。 

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記者：伍瑋瑋

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