【東張西望】港男被「賣豬仔」到緬甸 親述園區似煉獄成功逃生過程

近日不少港人被「賣豬仔」誘騙到東南亞從事非法工作，有逃脫港人L先生近日由緬甸回港，接受TVB節目《東張西望》訪問時，透露園區如人間煉獄，聽聞浸水牢懲罰，以及成功逃脫回港過程。

L先生早前被朋友誘騙去緬甸工作，現已成功逃脫回港，正在酒店接受隔離，他接受《東張西望》訪問時憶述，該些園區有大有細，內裡有至少20間公司，從事網上詐騙、色情、賭博等業務。

被「賣豬仔」的人主要工作是經由Whatsapp、IG、Telegram等通訊軟件，透過偽冒身份去詐騙，自稱自己是成功人士、開跑車之類，他做了一個多星期，因要學習虛擬貨幣，及不想欺騙人，L先生稱，

因為我唔想做呃人嘅事。佢話好啦，總之你傾到客，差唔多成熟就交畀我哋同事。

L先生透露，在園區工作的人，一旦沒有用處，就會被賣到另一個園區，

如果你幾個月都冇業績，另一個園區就會賣咗你，嗰筆錢就會由10萬變20萬，到第三個園區就變30萬。

他直言，被分配到的園區守衛深嚴，入往的宿舍環境惡劣，他入住6-7人宿舍，環境和生活非常惡劣，猶如人間煉獄，膳食會包三餐，有飯堂，如工廠，裏面有所謂的大鍋飯，一到吃飯時間，就自己去盛飯盛菜，飯菜是免費，但就別妄想會是好的，說：

我那個園區，打人就未見過，但係水牢就聽過，有啲人犯咗事，佢哋就會交畀軍人，軍人就會送你去浸水牢，喺黑房入面唔畀你着衫困喺入面，唔畀飯你食。

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因自己年紀大，而且有病，園區負責人認為他無利用價值，最終達成協議，最後邀付6萬泰銖就可以離開。他經泰國朋友籌錢，終在7月迎來重見天日的日子。他稱：

唔係隨便你幾時走都得，佢要通知要買通兩邊，領導帶我去河邊，河邊有隻船，嗰啲軍人就全部都唔做事，嗰條河有軍隊，有槍，你一跳河游過去就會射你。我就上咗隻船過對面，對面有7人車送我去美索，去到美索好似兩個世界咁，我哋開心到大嗌終於返到泰國啦！

到了泰國後，他就聯絡到香港入境處，再安排回港，終成功逃脫回港。

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責任編輯： 羅嘉欣