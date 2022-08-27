【防疫措施】李家超：加強執法違反防疫措施　形容公院轉介私院速度是「龜速」

▲ 李家超表示要加強違反防疫措施的執法方工作。（經濟日報資料圖片）

行政長官李家超下午在南區一間小學，出席第二場施政報告地區諮詢會，他在會後表示，近日疫情確診數字在7至8千宗之間徘徊，有關數字嚴重，因此要有所警惕，加上一老一幼的疫苗接種率不理想，未來政府將會加強執法，因不遵守抗疫措施的人，將破壞政府精準防疫的策略。

李家超表示要加強違反防疫措施的執法方工作，包括針對違反「紅黃碼」規管的人士，又或者政府圍封強檢時不檢測的人士。同時要警惕現時公營醫療體系的負荷力，因現時每日平均有約300名確診者入院，目前醫療體系有約2至3成非緊急服務受影響，部分手術要延期。

他指出，私院都是使用政府的資源，包括土地、人才及物資，希望私營醫療體系協助公營體系接收病人時應更積極。如果Omicron以海嘯的速度襲港，但公營醫院將病人轉介私營醫院的速度是「龜速」，他和社會都不能接受，相信整體醫療體系在抗疫方面都會盡職盡責。

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責任編輯：伍瑋瑋