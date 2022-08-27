【68處納強制檢測】涉將軍澳富康花園、深井碧堤半島等　半山區8廈污水陽性

▲ 政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求。（曾耀輝攝）

​政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》，要求於指定期間曾身處68個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測。



因應多宗陽性檢測個案，有50個指明地方被納入強制檢測公告。另外，因應在半山、柴灣、黃大仙及筲箕灣等採集到檢測呈陽性的污水樣本，有18個指明地方被納入強制檢測公告。

1. 將軍澳尚德邨尚禮樓

2. 大埔寶雅苑逸和閣

3. 馬鞍山恆安邨恆峰樓

4. 大埔寶雅苑家和閣

5. 藍田康雅苑荔雅閣

6. 長沙灣凱樂苑凱曈閣

7. 沙田禾輋邨順和樓

8. 天水圍天耀一邨耀盛樓

9. 天水圍嘉湖山莊麗湖居5座

10. 秀茂坪秀茂坪邨秀雅樓

11. 沙田駿洋邨駿

12. 粉嶺嘉盛苑嘉揚閣

13. 深井碧堤半島 9 座

14. 慈雲山慈正邨正和樓

15. 大埔運頭塘邨運亨樓

16. 屯門蝴蝶邨蝶聚樓

17. 屯門富泰邨美泰樓

18. 九龍城啟晴邨賞晴樓

19. 天水圍天悅邨悅華樓

20. 黃大仙竹園北邨桐園樓

21. 大埔大元邨泰樂樓(A, B及 C 座)

22. 東涌迎東邨迎悅樓

23. 新蒲崗景福街 118 號景泰

24. 屯門大興邨興昌樓

25. 葵涌大窩口邨富德樓

26. 柴灣富怡花園 3 座

27. 葵涌葵聯邨聯欣樓

28. 屯門湖景邨湖暉樓

29. 油塘油美苑潤美閣

30. 大埔大元邨泰欣樓(A 及 B座)

31. 沙田水泉澳邨樂泉樓

32. 鑽石山富山邨富仁樓

33. 沙田嘉徑苑嘉善閣

34. 牛頭角彩福邨彩歡樓

35. 牛頭角彩霞邨彩星樓

36. 天水圍天盛苑盛謙閣

37. 香港仔嘉隆苑嘉俊閣

38. 藍田藍田邨藍碧樓

39. 屯門富健花園 12 座

40. 鑽石山鳳禮苑鳳禧閣

41. 將軍澳景林邨景榆樓

42. 沙田禾輋邨富和樓

43. 沙田綠怡雅苑 3 座

44. 天水圍天悅邨悅貴樓

45. 沙田愉翠苑愉民閣

46. 屯門兆軒苑順生閣

47. 粉嶺榮福中心 5 座

48. 橫頭磡嘉強苑嘉盈閣

49. 天水圍嘉湖山莊翠湖居 4座

50. 將軍澳富康花園 7 座

污水樣本檢測呈陽性的地點



1. 半山區干德道 64A 號宜安閣

2. 半山區旭龢道 3 號威都閣

3. 半山區干德道 66 號健園

4. 半山區干德道68 號華星閣

5. 半山區干德道70 號僑星閣

6. 半山區旭龢道 9 號福苑 1座

7. 半山區旭龢道 9 號福苑 2座

8. 半山區旭龢道 5 號龍騰閣

9. 柴灣杏翠苑翠瑩閣

10. 柴灣怡翠苑暢怡閣

11. 柴灣怡翠苑逸怡閣

12. 柴灣怡翠苑樂怡閣

13. 黃大仙天馬苑駿昇閣

14. 筲箕灣耀東邨耀貴樓

15. 薄扶林碧瑤灣 25 座

16. 薄扶林碧瑤灣 26 座

17. 薄扶林碧瑤灣 27 座

18. 觀塘順天邨天韻樓

政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成強制檢測。政府已在各區設立流動採樣站，便利他們根據強制檢測公告的要求接受強制檢測。即使是已經接種新冠疫苗的人士，亦必須接受上述強制檢測。

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責任編輯：伍瑋瑋