公務員事務局前局長聶德權自爆近況　經歷確診及「自炒」撞車　

▲ 公務員事務局前局長聶德權。（聶德權fb圖片）

公務員事務局前局長聶德權在這個8月，接連遇上生命中難忘的經歷，包括日前「中招」確診，首個晚上徹夜失眠，喉嚨好痛，聲音沙啞。而早前，他更在雨夜，發生「自炒」交通意外，幸好車毀人冇事。

聶德權今晚在社交平台自爆八月中起的經歷，指在下著雨的晚上，他坐著家人開的車子，在公路上發生「自炒」意外，車毀人冇事，只是拉傷了頸部和右肋骨周邊的肌肉，做了幾次物理治療就無礙了。他表示，回想起來，車禍的後果可以好嚴重，深深感受到生命是神所賜予，人的責任是擁抱生命、活好生命。

又提及自己確診經歷，指在過去一星期，因有同住家人確診，他一直在居家檢疫，原先定好的飯局和活動，都要取消。想不到在第七天出現病徵，快測陽性。坦言「自疫情爆發超過兩年半，最後終於也中招了」，不過因為打了三針疫苗，症狀輕微，但首個晚上也徹夜失眠，形容「喉嚨好痛，聲音沙啞。N年都未試過失眠，終於經歷了。」

雖然接連發生事件，但聶德權樂觀視之，認為既來之則安之，感恩前後有兩週時間，實踐「靜態管理」，可以多看書以及「煲劇」，已經看完韓劇《我們的藍調時光》，非常好，正在看國劇《覺醒年代》，有系統地重溫這段重要的歴史。

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