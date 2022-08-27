  • 29°C
香港時間 : 2022827日 (週六) 22:53
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 過敏 明日戰記 濕疹過敏大全 李啟言 白色強人II 超市大搜查 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

公務員事務局前局長聶德權自爆近況　經歷確診及「自炒」撞車　

社會 21:49 2022/08/27

分享：

分享：

熱門 過敏 明日戰記 濕疹過敏大全 李啟言 白色強人II 超市大搜查 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

公務員事務局前局長聶德權。（聶德權fb圖片）

公務員事務局前局長聶德權在這個8月，接連遇上生命中難忘的經歷，包括日前「中招」確診，首個晚上徹夜失眠，喉嚨好痛，聲音沙啞。而早前，他更在雨夜，發生「自炒」交通意外，幸好車毀人冇事。

聶德權今晚在社交平台自爆八月中起的經歷，指在下著雨的晚上，他坐著家人開的車子，在公路上發生「自炒」意外，車毀人冇事，只是拉傷了頸部和右肋骨周邊的肌肉，做了幾次物理治療就無礙了。他表示，回想起來，車禍的後果可以好嚴重，深深感受到生命是神所賜予，人的責任是擁抱生命、活好生命。

又提及自己確診經歷，指在過去一星期，因有同住家人確診，他一直在居家檢疫，原先定好的飯局和活動，都要取消。想不到在第七天出現病徵，快測陽性。坦言「自疫情爆發超過兩年半，最後終於也中招了」，不過因為打了三針疫苗，症狀輕微，但首個晚上也徹夜失眠，形容「喉嚨好痛，聲音沙啞。N年都未試過失眠，終於經歷了。」

雖然接連發生事件，但聶德權樂觀視之，認為既來之則安之，感恩前後有兩週時間，實踐「靜態管理」，可以多看書以及「煲劇」，已經看完韓劇《我們的藍調時光》，非常好，正在看國劇《覺醒年代》，有系統地重溫這段重要的歴史。

【獨家優惠】百佳網店購物滿$800減$40折扣碼(500份)：https://topick.hket.com/article/3313011

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

 

相關文章

【最新疫情】今增8457宗確診　相隔一日再破8000宗【不斷更新】
今日 16:25
【最新疫情】今增8457宗確診　相隔一日再破8000宗【不斷更新】
【疫情分析】難料疫情何時見頂　張竹君呼籲師生減少課餘活動
今日 17:44
【疫情分析】難料疫情何時見頂　張竹君呼籲師生減少課餘活動
【防疫措施】李家超：加強執法違反防疫措施　形容公院轉介私院速度是「龜速」
今日 19:10
【防疫措施】李家超：加強執法違反防疫措施　形容公院轉介私院速度是「龜速」

你可能感興趣

【最新疫情】今增8457宗確診　相隔一日再破8000宗【不斷更新】
今日 16:25
【最新疫情】今增8457宗確診　相隔一日再破8000宗【不斷更新】
【疫情分析】難料疫情何時見頂　張竹君呼籲師生減少課餘活動
今日 17:44
【疫情分析】難料疫情何時見頂　張竹君呼籲師生減少課餘活動
【防疫措施】李家超：加強執法違反防疫措施　形容公院轉介私院速度是「龜速」
今日 19:10
【防疫措施】李家超：加強執法違反防疫措施　形容公院轉介私院速度是「龜速」
疫苗 失眠 疫情 治療 物理治療 聶德權 公務員事務局 社交平台

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【公屋上樓】輪候公屋14年獲派啟業邨嫌舊 港女用盡3次機會嘆：越派越差
今日 14:05
【公屋上樓】輪候公屋14年獲派啟業邨嫌舊 港女用盡3次機會嘆：越派越差
【鬼月禁忌】鬼門關10大禁忌　避免說「再見」玩偶要藏起
17:46 2022/08/26
【鬼月禁忌】鬼門關10大禁忌　避免說「再見」玩偶要藏起
【錐心之痛】突走路歪斜肚痛嘔吐揭患腦癌 網紅4歲兒不敵癌魔離世
今日 10:59
【錐心之痛】突走路歪斜肚痛嘔吐揭患腦癌 網紅4歲兒不敵癌魔離世