【宴會快測】周日起出席宴會須出示快測陰性 注意呈報資料4大事項
政府（26日）最新公布，規定在周日（28日）起出席宴會活動的顧客必須於24小時內進行快速抗原測試並出示陰性結果，方可進入該餐飲處所。同時所有表列處所工作的員工，包括商營浴室、公眾娛樂場所、泳池及街市等，須每3天快測。食環署發言人提醒有關負責人、員工和顧客留意及遵從新規定及其他適用的防疫規例及限制。
政府指上述新規定將由周日（28日）凌晨零時起適用於出席宴會活動的顧客，相關顧客在進入該餐飲處所前必須於24小時內進行快速抗原測試，並在該測試棒上標有其姓名和測試日期及時間，再拍攝照片並儲存在其手機，以便在進入處所前供負責人查看和在獲授權人員要求時供其檢查。如顧客持有載有一個48小時內取得的核酸檢測陰性結果的電話短訊通知，可視為已遵從進行快速抗原測試規定。
有關顧客進行抗原測試的要求，顧客必須由明日開始遵從有關規定，但對於餐飲處所負責人，政府會給予七天適應期（即至9月3日完結），讓他們掌握有關要求及作出準備。
政府就業界及市民的查詢解釋，「宴會」是指多過可同坐一桌的顧客（在現行規定下即超過八位顧客），在有共同目的下一同於餐飲處所用膳。舉例來說，進行快速抗原測試規定不適用於八名分兩枱共同用膳的顧客，但適用於九名分兩枱共同用膳的顧客。
另外所有表列處所的所有員工，當中包括康復者或持有接種疫苗醫學豁免證明書員工，須每3天於進入處所前進行一次快速抗原測試。食環署已更新其「疫苗通行證」專題網頁內的「常見的問題」，供有關負責人、員工和顧客參考。
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責任編輯：伍瑋瑋