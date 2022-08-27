【阿Ｍo比預期進步】李啟言父親：冀政府清楚查出原因　作出適當責任處理和跟進

▲ 李啟言父親希望政府可查出事故原因。（黃傑偉攝）

人氣男團MIRROR上月舉行紅館演唱會，惟在7月28日舉行的第4場演出中發生意外，舞台上方巨型屏幕掉下，多名舞蹈員受傷，其中舞蹈員李啟言（阿Mo）情況最嚴重，至今仍留醫ICU，情況危殆。

家庭發展基金總幹事羅乃萱今日（24日）在社交平台轉發李啟言父親李盛林牧師第五封的代禱信，透露了根據專家醫療團隊的診治，阿MO比預期進步，又希望香港政府所成立的「跨部門工作小組」能清楚找出是次事件的來龍去脈及真正的原因，並作出適當責任的處理和跟進。

請大家繼續守望

1. 從事發到今天剛好是一個月了，回想當時的情況到現在，雖有很多生活各方面的適應和調整，但都是經歷了另類的學習和祝福。 2. 在上一封代禱信提及為啟言晚上有安寧的睡眠，現在他稍有改善而感謝神，多謝大家持續的記念。 3. 為護理愛心的配合照顧感恩。 4. 據專家醫療團隊的診治，啟言（MO）比預期進步。 請為我們代求 1. 祈願神藉各方的醫療專家和護理繼續幫助啟言（MO）的運動神經和感知神經，最新的醫療方案能幫助有所進展。 2. 祈願啟言（MO）能靠主耶穌專注努力並安心配合治療和休息。在過去艱辛的一個月中，能在心態上調整，面對滿有盼望的明天。 3. 為香港政府所成立的「跨部門工作小組」能清楚找出是次事件的來龍去脈及真正的原因，並作出適當責任的處理和跟進。

▲ MIRROR演唱會嚴重事故中，受傷舞蹈員阿MO仍留醫ICU。

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責任編輯：伍瑋瑋