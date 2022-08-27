  • 29°C
香港時間 : 2022827日 (週六) 22:49
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 過敏 明日戰記 濕疹過敏大全 李啟言 白色強人II 超市大搜查 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【阿Ｍo比預期進步】李啟言父親：冀政府清楚查出原因　作出適當責任處理和跟進

社會 22:25 2022/08/27

分享：

分享：

熱門 過敏 明日戰記 濕疹過敏大全 李啟言 白色強人II 超市大搜查 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

李啟言父親希望政府可查出事故原因。（黃傑偉攝）

人氣男團MIRROR上月舉行紅館演唱會，惟在7月28日舉行的第4場演出中發生意外，舞台上方巨型屏幕掉下，多名舞蹈員受傷，其中舞蹈員李啟言（阿Mo）情況最嚴重，至今仍留醫ICU，情況危殆。

家庭發展基金總幹事羅乃萱今日（24日）在社交平台轉發李啟言父親李盛林牧師第五封的代禱信，透露了根據專家醫療團隊的診治，阿MO比預期進步，又希望香港政府所成立的「跨部門工作小組」能清楚找出是次事件的來龍去脈及真正的原因，並作出適當責任的處理和跟進。

請大家繼續守望

1. 從事發到今天剛好是一個月了，回想當時的情況到現在，雖有很多生活各方面的適應和調整，但都是經歷了另類的學習和祝福。

2. 在上一封代禱信提及為啟言晚上有安寧的睡眠，現在他稍有改善而感謝神，多謝大家持續的記念。

3. 為護理愛心的配合照顧感恩。

4. 據專家醫療團隊的診治，啟言（MO）比預期進步。

請為我們代求

1. 祈願神藉各方的醫療專家和護理繼續幫助啟言（MO）的運動神經和感知神經，最新的醫療方案能幫助有所進展。

2. 祈願啟言（MO）能靠主耶穌專注努力並安心配合治療和休息。在過去艱辛的一個月中，能在心態上調整，面對滿有盼望的明天。

3. 為香港政府所成立的「跨部門工作小組」能清楚找出是次事件的來龍去脈及真正的原因，並作出適當責任的處理和跟進。

MIRROR演唱會嚴重事故中，受傷舞蹈員阿MO仍留醫ICU。

【獨家優惠】百佳網店購物滿$800減$40折扣碼(500份)：https://topick.hket.com/article/3313011

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：伍瑋瑋

相關文章

【MIRROR演唱會】粉絲不滿調查結果　列7條問題怒轟康文署、主辦方及工程公司
10:31 2022/08/25
【MIRROR演唱會】粉絲不滿調查結果　列7條問題怒轟康文署、主辦方及工程公司
【MIRROR演唱會】調查小組估算涉事屏幕重500公斤　較主辦方文件指500磅有異
16:51 2022/08/25
【MIRROR演唱會】調查小組估算涉事屏幕重500公斤　較主辦方文件指500磅有異
【MIRROR演唱會】Rorrmi隊長直指演唱會事件非意外　Alina借金屬疲勞諷公司推卸責任
13:10 2022/08/26
【MIRROR演唱會】Rorrmi隊長直指演唱會事件非意外　Alina借金屬疲勞諷公司推卸責任

你可能感興趣

【MIRROR演唱會】粉絲不滿調查結果　列7條問題怒轟康文署、主辦方及工程公司
10:31 2022/08/25
【MIRROR演唱會】粉絲不滿調查結果　列7條問題怒轟康文署、主辦方及工程公司
【MIRROR演唱會】調查小組估算涉事屏幕重500公斤　較主辦方文件指500磅有異
16:51 2022/08/25
【MIRROR演唱會】調查小組估算涉事屏幕重500公斤　較主辦方文件指500磅有異
【MIRROR演唱會】Rorrmi隊長直指演唱會事件非意外　Alina借金屬疲勞諷公司推卸責任
13:10 2022/08/26
【MIRROR演唱會】Rorrmi隊長直指演唱會事件非意外　Alina借金屬疲勞諷公司推卸責任
治療 李啟言 牧師 Mirror 演唱會 演唱會 社交平台

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【公屋上樓】輪候公屋14年獲派啟業邨嫌舊 港女用盡3次機會嘆：越派越差
今日 14:05
【公屋上樓】輪候公屋14年獲派啟業邨嫌舊 港女用盡3次機會嘆：越派越差
【鬼月禁忌】鬼門關10大禁忌　避免說「再見」玩偶要藏起
17:46 2022/08/26
【鬼月禁忌】鬼門關10大禁忌　避免說「再見」玩偶要藏起
【錐心之痛】突走路歪斜肚痛嘔吐揭患腦癌 網紅4歲兒不敵癌魔離世
今日 10:59
【錐心之痛】突走路歪斜肚痛嘔吐揭患腦癌 網紅4歲兒不敵癌魔離世