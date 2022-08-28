【網絡熱話】幼稚園男童天水圍街市檔捉活蝦　狠摔落地重踩網民批殘忍

▲ 天水圍一名幼稚園男童的行為引起網上輿論。

小朋友成長發展需要父母關心，以免走上極端之路。網上最近瘋傳一段短片，指事發在天水圍街市內，有一名身穿幼稚園校服的男童，在海鮮檔將一隻活蝦從缸中撈起，再把蝦摔在地上狠踩，事後再將死蝦扔回缸中，引來網民嘩然，批評男童的行為殘忍，缺乏家庭教育。

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有網民在Facebook群組「天水圍群組」分享相關片段後，引起網民關注。分享影片的網民稱，事發在天水圍街市，又表示「隻蝦死得好慘」。而從短片可見，一名身穿幼稚園校服的男童，獨自站在海鮮檔前，突伸手從魚缸內捉起一隻蝦，摔在地上再出腳用力踩。男童其後執起蝦，觀看四周後再把蝦扔回海鮮檔。

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相關片段引起網民熱烈討論，普遍認為男童的行為有問題，直指行徑「殘忍」，也有人質疑男童的父母在哪裡，點擊睇更多網民留言：

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責任編輯︰王明芳