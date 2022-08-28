【防疫措施】警方巡尖沙咀區內多間酒牌及餐飲處所　10客被罰款3負責人遭票控

▲ 警方巡尖沙咀區內多間酒牌及餐飲處所。（警方提供）

為配合政府就疫苗通行證加入「紅碼」及「黃碼」之最新安排，尖沙咀分區雜項調查小隊聯同西九龍機動部隊昨晚（27日）巡查區內多間酒牌及餐飲處所，提醒處所經營者、從業員和市民嚴格遵守防疫規例。

行動中，人員於其中3間酒牌及餐飲處所，共發現4男6女顧客，年齡介乎27至42歲，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）及《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》（第599L章），包括未能出示安心出行掃瞄的紀錄或有效疫苗通行證及於酒吧處所內多於4人同坐一桌，人員遂向他們發出定額罰款通知書。而該3間處所的3名負責人，分別為23歲姓余男子、43歲姓朴男子及及59歲姓梁女子將被警方票控。

疫苗通行證加入「紅碼」及「黃碼」安排的14日適應期已經屆滿及疫情仍然嚴峻，相關部門由8月23日開始就新規定採取嚴厲執法行動，警方會與其他政府部門繼續加強巡查，以確保餐飲業務處所嚴格遵從有關規例的要求，及對違例者採取執法行動，以減低病毒傳播風險。

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記者：黃穎津