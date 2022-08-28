【林家謙演唱會】造型師寸爆稱無聽C AllStar　許廷鏗深夜發文道歉

▲ 許廷鏗與King＠C AllStar撞衫現身林家謙演唱會。

歌手林家謙最近假紅館舉行《Summer Blues》演唱會，第二場及第四場分別邀請了C AllStar的King（吳崇銘）及許廷鏗擔任嘉賓，有入場觀眾發現King和許廷鏗不謀而合地穿上日本品牌Sacai的淺藍色外套，撞衫撞到應一應！

有網絡插畫家「普羅米修斯」將二人撞衫畫成作品，而兩位主角亦有轉發，當中許廷鏗更大方表示：「其實撞衫又有咩好怕喔？」

不過，許廷鏗的造型師就表現得不太友善，在限時動態發文寸爆：「我製造咗一個史詩級錯誤，Sorry，因為我對C ALL STARS（C AllStar）完全無興趣，無聽佢哋嘅歌，更加唔會留意佢哋，亦都完全唔知佢哋係嘉賓，我依然覺得牙鏗（阿鏗）着得好睇好多。」

網民對於造型師的囂張式道歉不收貨，圍攻鬧爆他影響許廷鏗形象，現時該名造型師已改了帳戶名稱避風頭。

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事後許廷鏗以「好好的道個歉」作標題，發文向King及C AllStar道歉，他寫道：

一直在為演出準備

終於有時間回應下

首先謝謝大家關心

亦感謝 @king_c_allstar 體諒



對於造型師的言論

他就是我團隊一員

所以我絕對有責任

代團隊對 King 及 @c_allstar

帶來任何冒犯或不便

好好的講一聲「對不起」

續指已吩咐造型師要好好留意廣東歌及香港歌手：

而整件事對我來說

同一款衫沒大不了

我比較在意的是：

造型師未夠留意廣東歌

我已經嚴正地吩咐了他

必須好好留意香港歌手



有廣東歌才有許廷鏗

我會向他介紹更多

用心做音樂的單位

自己亦會繼續用心做音樂

就好似今日音樂會主題一樣

團結一起令香港樂壇繼續精彩

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