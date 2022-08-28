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【危險駕駛】P牌女司機開Tesla疑雙手離軚盤　大讚「自動駕駛太好」被批馬路炸彈

健康 12:08 2022/08/28

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P牌女司機開Tesla疑雙手離軚盤，大讚「自動駕駛太好！」被網民狠批是馬路炸彈。

馬路上危機四伏，駕駛者尤為要小心駕駛安全，否則有機會觸犯法律之餘，更危及他人性命。近日有網友在Facebook討論區爆料一名P牌女司機疑似在駕駛Tesla期間，雙手離開軚盤並自拍，行為非常危險，引起網民狠批。

最新影片：

根據「香港突發事故報料區及討論區」爆料貼文，該名P牌女司機在Instagram限時動態上分享照片，從圖中位置可見，女司機視角正在駕駛座位上，雙手離開軚盤，車輛正行駛於某隧道內。而女司機更在圖上加旁白大嘆：「假日女司機出沒」、「TESLA有自動駕駛太好了」。

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網民怒轟：馬路炸彈

由於P牌女司機做出駕駛時自拍、雙手離開軚盤的一連串危險行為，遭到網民怒轟其是「馬路炸彈」，不僅要「釘走P牌」，更指她是雙重犯法，促警方盡快執法。

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事件中的汽車Tesla為電動汽車大廠，配有Auto Pilot自動駕駛系統。不過，事實上Tesla的自動駕駛功能仍需「駕駛員主動監督」，現時並無法實現真正的車輛自動駕駛。因此，P牌女司機雙手離軚盤的行為非常危險，更可能已觸犯法律。 

根據本港法例，如因單手駕駛而引起操控失當，影響行車期間穩定性，對其本身或其他道路使用者構成潛在危險，將觸犯「不小心駕駛罪行」，最高可被罰款港幣5,000元及監禁6個月。而P牌女司機雙手離開軚盤行為比單手駕駛更離譜，有機會被控告更嚴重的「危險駕駛」罪行。

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責任編輯：羅嘉欣

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